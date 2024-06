Vroča kri med Jennifer Lopez in Jennifer Garner ali zgolj teorije zarote?

Govorice o tem, da v zakonu Jennifer Lopez in Bena Afflecka ni vse v najlepšem redu in da so ločitveni papirji že pripravljeni, so vse glasnejše. Zvezdnika se jih sicer trudita utišati, a očem javnosti ne ostanejo skrita dejstva, da ne nosita prstanov, da se le bežno poljubita v javnosti in da nista več skupaj na premierah. Zdaj so se oboževalci spravili še na Benovo nekdanjo ženo Jennifer Garner, no, natančneje naj bi se nanjo zdaj spravila J. Lo.

Se bosta Jennifer Lopez in Ben Affleck res ločila? Govorice o tem, da so ločitveni papirji že na mizi, so vse glasnejše, teorij zarot pa vse več. Čeprav se zvezdnika trudita utišati govorice, jima ne uspeva najbolje. Zdaj so se v medijih celo pojavila namigovanja, da se je vnel spor med igralčevo sedanjo in nekdanjo ženo Jennifer Garner.

Je zakon Jennifer Lopez in Bena Afflecka pri koncu? FOTO: AP icon-expand

Po poročanju RadarOnline naj bi J. Lo igralki, s katero ima Ben tri otroke, zagrozila, naj se ga izogiba. "Vsi vedo, da sta si Ben in Jen po ločitvi ostala zelo blizu. Jen zaupa vse, tudi svoje težave z J. Lo. Lopezova sovraži, da se Ben vrača k svoji razumni in prizemljeni bivši ženi po nasvete in čustveno podporo. Ne želi Jenninega mnenja," je za tuje medije zatrdil vir.

Nedavno so nekdanja zakonca skupaj opazili na sinovi košarkarski tekmi. FOTO: Profimedia icon-expand

Vsi vpleteni situacije ne komentirajo, so pa viri blizu para vedno bolj zgovorni, informacije pa so precej različne. "J. Lo ni neposredno rekla Jen, naj se umakne, oba sta že šla skozi to in poznata svoje meje. Vseeno je Benu rekla, da se mora njegova bivša držati proč od njega in se izogibati njune zasebne drame," so še dodali viri in povedali, da je Garnerjevi Lopezove besede moral sporočiti prav Ben.

Je morda prav dober odnos med Benom in materjo njegovih otrok eden od možnih razlogov za ločitev? Viri trdijo, da ja, saj se 51-letnik preveč druži z njo. Nedavno so ju skupaj opazili na sinovi košarkarski tekmi, le nekaj ur pozneje pa ga je obiskala v njegovi vili v Brentwoodu, kjer biva po težavah v zakonu.