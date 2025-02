Vročekrvna odvetnika Blake Lively in Justina Baldonija sprta s prvega srečanja

Odvetnika igralcev Justina Baldonija in Blake Lively sta se prvi dan na sodišču, kjer je potekalo prvo srečanje obeh strani, razšla vroče krvi. Vsak od njiju zagovarja enega od igralcev, ki tožita drug drugega, njun spor pa se je začel med snemanjem filma Konča se z nama, ko je Lively Baldonija obtožila spolnega nadlegovanja, on pa jo toži zaradi obrekovanja.

Sodna bitka med igralcema Blake Lively in Justinom Baldonijem se začenja. Njuna odvetnika sta se sama udeležila uvodnega zaslišanja, ki je bilo na sodišču v New Yorku, za zvezdnika pa prisotnost ni bila obvezna. Uro in pol dolgo srečanje se je končalo v razgretem vzdušju, obe strani pa trdita, da je nasprotna stran blatila soigralca.

Justin Baldoni in Blake Lively FOTO: AP icon-expand

"Primer bi se moral razrešiti tukaj, v sodni dvorani, ne pa v medijih," je sodniku dejal igralkin odvetnik Michael Gottlieb, ki je Baldonijevega odvetnika Bryana Freedmana obtožil hujskaških izvensodnih komentarjev, nastrojenih zoper igralkino osebnost in motive, ki jih je izrekel v medijih. Freedman pa mu ni ostal dolžen in je Gottlieba obtožil, da mu je skušal z uradnim odlokom preprečiti, da v medijih govori o primeru in dodal, da je bil Baldoni tisti, ki so mu uničili sloves. "Moj klient je uničen tako finančno kot čustveno," je povedal sodniku. Film Konča se z nama so posneli po istoimenski knjižni uspešnici Colleen Hoover, a so govorice o sporu med glavnima igralcema v medijih zaokrožile, še preden je ta prišel v kinodvorane.