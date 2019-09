Vročemu zaporniku so neznanci v zapor pošiljali denar

Maneken in nekdanji zapornik Jeremy Meeks , ki je pred časom dobil vzdevek 'vroči zapornik' je v enem od redkih intervjujev govoril o času, ko je sedel za rešetkami in o svojih načrtih za prihodnost. S Chelsea Grayson je iskreno spregovoril za njen podcast What's your water, kjer je govoril tudi o svojem problematičnem otroštvu, skupnim vzgajanjem otrok z nekdanjo soprogo Melisso Meeks in o nekdanji zaročenki Chloe Green .

35-letni Meeks je bil aretiran leta 2014 in njegova fotografija je zakrožila po svetovnem spletu. Ko pa je leta 2016 odslužil svojo kazen, so se mu zaradi fotografije odprla vrata v svet manekenstva.

Med intervjujem se je Jeremy spominjal časa, ko je sedel v samici in se zamislil sam nad seboj. "Spraševel sem se, zakaj imam po celem telesu tetovaže in si govoril, da iz mojega življenja ne bo nič," je pripovedoval in dejal, da se je zelo bal neuspeha.

Vroči zapornik je z Graysonovo še delil, da je v zaporu prejel veliko pisem od ljudi, ki jih ni poznal, v kuvertah pa je bil denar. "Dvesto, tristo pisem ... prihajala so vsak večer. Pošiljali so mi na tisoče in tisoče dolarjev," je povedal in dodal, da mu je nekdo nekoč v šali dejal: "Kriminal se resnično splača."

Govoril pa je tudi o svojih manekenskih začetkih in Graysonovi zaupal, da so mu pogodbe predstavljale velik problem. "Nikoli v življenju nisem videl pogodbe. Zame je bila to španska vas," je dejal. "Nikoli si nisem mislil, da je kaj takega mogoče," je zaključil.