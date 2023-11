Vročinski val in smrt oboževalke vplivala na nadaljevanje Swiftine turneje

Visoke temperature in visoka stopnja vlage so še naprej prisotne v mestu Rio de Janeiro, kjer bi morala ta konec tedna Taylor Swift izvesti tri koncerte. Zvezdnica je sedaj sporočila, da zaradi ekstremnega vročinskega vala koncert prestavlja. Da so razmere resne, potrjuje tudi tragična vest, da je na petkovem koncertu ugasnilo življenje 23-letne oboževalke.

Taylor Swift je po petkovi tragediji na stadionu, kjer je pred začetkom koncerta umrla mlada oboževalka, sporočila, da sobotnega koncerta v Riu ne bo. "Pišem vam iz svoje garderobe na stadionu. Odločeno je bilo, da zaradi ekstremnih temperatur v Riu nocojšnji koncert prestavimo. Varnost in dobro počutje mojih oboževalcev, nastopajočih in ekipe sta vedno bila in vedno bosta na prvem mestu." Ob tem ni zapisala, kaj to pomeni za nedeljski koncert.

icon-expand Sporočilo Taylor Swift. FOTO: Instagram story

Da so razmere resne, potrjuje tudi videoposnetek petkovega koncerta, na katerem je moč videti, kako Swiftova med triurnim koncertom vedno težje diha in lovi sapo. Prav tako so zaokrožili posnetki, na katerih zvezdnica v občinstvo pod odrom meče plastenke vode, da bi pomagala obiskovalcem pri hidraciji.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poročali smo o tragični vesti, da je na petkovem koncert v Riu zaradi srčnega zastoja umrla 23-letna obiskovalka koncerta. Zaradi ekstremnih vremenskih razmer so sicer reševalci poročali o številnih zdravstvenih težavah na stadionu. Na žalostno novico se je odzvala tudi Swiftova: "Ne morem vam povedati, kako skrušena sem. Imam zelo malo informacij, vse, kar vem, je dejstvo, da je bila prečudovita in veliko premlada," je na svoj Instagram zapisala pevka in dodala, da o tem ne bo govorila na odru, saj je prežeta z žalovanjem.