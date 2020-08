Vse bližje cilju: Rebel Wilson vitkejša kot še nikoli

Priljubljena igralka Rebel Wilson, ki nas je nasmejala že v mnogih komedijah, je svoje zveste oboževalce in sledilce razveselila z novo fotografijo, na kateri pozira v oprijeti modri obleki. Že na prvi pogled lahko rečemo, da je postala popolnoma druga oseba in da so rezultati njenega hujšanja izjemni.

40-letnica se je uredila za posebno priložnost, in sicer se je udeležila dobrodelnega dogodka, na katerem so zbirali denar za šolo The School of St Jude, ki otrokom nudi brezplačno izobraževanje v Arushi v Tanzaniji. Pod njeno fotografijo, s katero je navdušila, so se hitro zvrstili številni komentarji in pohvale, da je videti odlično.

"Ko bi se le lahko dalo to fotografijo večkrat všečkati," je zapisala igralka Ruby Rose. "Ljubi bog!!! Čudovita si," je komentiral njen osebni trener Jono Castano, ki ima tudi nekaj zaslug za njeno vitkejšo postavo. Eden od oboževalcev pa je zapisal: "Videti si fantastično! Ves tvoj trud se je izplačal."