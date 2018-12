Vse, česar niste vedeli o Meghanini igralski karieri

37-letna vojvodinja Meghan Markle je bila pred poroko s princem Harryjem vključena v svet manekenstva in filma. Leta 2005 je z Ashtonom Kutcherjem zaigrala v romantični komediji Več kot ljubezen (A Lot Like Love), kjer je nastopila v vlogi spogledljive potnice na letalu.

Vojvodinja je z igranjem začela v času študija, vmes pa se je preživljala tudi kot samostojna kaligraferka. Njena prva manjša vloga je bila v televizijski nadaljevanki General Hospital, kjer je nastopila kot medicinska sestra. V manjših vlogah je zaigrala tudi v oddajah Century City (2004), The War at Home (2006) in Na kraju zločina: New York(2006). V svoji zgodnji igralski karieri se je soočala s težavami, o katerih je leta 2015 zapisala: ''Ker imam 'mešane' korenine, sem bila v filmski industriji smatrana kot 'mešanka': ne dovolj temna, da bi lahko igrala v filmih, kjer so bili zaželjeni temnopolti igralci in ne dovolj svetla, da bi nastopila v vlogah, za katere so bili zaželjeni belopolti igralci ... Obtičala sem nekje vmes kot neke vrste 'etnični kameleon'.'' Meghan je leta 2010 zaigrala v dveh filmih: v komediji Superžur(Get Him to the Greek) in v drami Ne pozabi me (Remember Me). Za svojo vlogo v Ne pozabi me je zaslužila dobrih 164.000 evrov. Pojavila se je tudi v serijah Cuts, Love, Inc., 90210, Knight Rider, Without a Trace, The LeagueinCastle. Leta 2013 je zaigrala v romantični komediji Random Encounters, v kateri je prišlo tudi do nekaterih intimnejših prizorov.

Od 2014 do 2017 je bila ustanoviteljica in urednica spletne strani The Tig, katere ime je bilo izpeljano iz 'Tignanello red wine' (rdeče vino Tignanello). Na spletni strani, ki je vsebovala smernice o življenjskem stilu, modi in zdravju, je bilo objavljenih tudi nekaj pogovorov z znanimi in vplivnimi ženskami, kot so Jessica Alba, Gail Simmons, Ella Woodward, Daphne Oz, Elizabeth Hurley, Lauren Bush, Ivanka Trump, Diana Agron in Jessica Stam.

Julija 2011 se je Marklova pridružila zasedbi serije Nepremagljivi dvojec(Suits), kjer je nastopila v vlogi pravne pomočnice, pripravnice in kasneje odvetnice Rachel Zane. Po ocenah Fortune magazine-a naj bi vojvodinja za vlogo v seriji Nepremagljivi dvojec na letni ravni zaslužila dobrih 400.000 evrov. Pri seriji je sodelovala do sedme sezone in s snemanjem zaključila leta 2017, ko je v javnosti odjeknila novica, da je v razmerju s princemHarryjem, s katerim se je kmalu po javni obelodanitvi zveze tudi zaročila in se zaradi strogega kraljevega protokola odpovedala življenju, kakršenga je živela več kot dobro desetletje pred tem. Istega leta je ukinila tudi svojo spletno stran The Tig in se izbrisala z družbenih omrežij. Njeno skupno ocenjeno premoženje leta 2017 je znašalo približno pet milijonov evrov.