'Vse najboljše, ljubezen mojega življenja'

Na njegov 21. rojstni dan pa seveda nista pozabila njegova slavna starša Victoria in David Beckham.

"Vse najboljše za 21. rojstni dan, moj veliki fant. Kaj več lahko rečem o tebi, razen tega, da si zrasel v najlepšega človeka in zaradi česar je oče tako ponosen ... si prijazen, strasten in skrben, in to je vse, kar si kot oče želim vidim pri svojem sinu. Toliko lepih trenutkov sva doživela skupaj kot oče in sin, kot je dvigovanje trofej na vseh krajih, kjer sem jih osvojil, in zame so to bile vedno moje sanje ... Rad te imam in želim ti, da imaš najlepši dan, ker si to zaslužiš," je David zapisal pod staro fotografijo malega Brooklyna.