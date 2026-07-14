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Vse oči še vedno uprte v Haalanda: domov prispel z nenavadnim rakunom

Oslo, 14. 07. 2026 10.14 pred 15 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Erling Haaland

Nogometaš Erling Haaland je po vrnitvi s svetovnega prvenstva ponovno nasmejal javnost. Na domača tla je namreč stopil z nenavadnim spominkom, rakunom, ki v roki drži viski, zanj pa je odštel več kot 600 evrov. Nenavadna trofeja je v hipu postala spletna uspešnica in še dodatno povečala prepoznavnost majhne trgovine.

Erling Haaland, eden največjih zvezdnikov letošnjega svetovnega prvenstva, tudi po koncu turnirja za svojo reprezentanco ostaja v središču pozornosti. Norvežan se je po nedeljskem porazu proti Angliji v domovino vrnil z nadvse nenavadnim spominkom, prepariranim rakunom, ki v roki drži viski, ta pa je na spletu požel ogromno pozornosti.

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"Kar sam mi je sledil domov," se je nogometaš pošalil ob fotografiji, ki jo je objavil na družbenem omrežju X. Po poročanju tujih medijev gre za več kot 600 evrov vreden nenavaden spominek, ki prihaja iz trgovine iz Dallasa, ki jo je športnik obiskal v začetku julija. Haaland je po obisku delil več fotografij s svojega nakupovalnega dne, s čimer je družinsko podjetje tedaj uspešno postavil na svetovni zemljevid. "Kot družinskemu podjetju nam takšni trenutki pomenijo ogromno. Hvala, ker ste se ustavili pri nas in si vzeli čas za našo ekipo," so 5. julija zapisali na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rakun, ki si ga je privoščil Haaland, je postal prava uspešnica. V njihovi spletni trgovini, ki zaradi povpraševanja po zvezdnikovem obisku pošilja tudi izven meja ZDA, je trenutno razprodan, kupce pa razveseljuje obvestilo, da je nova zaloga že na poti.

Erling Haaland Norveška nogomet svetovno prvenstvo rakun

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KOMENTARJI1

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čebelinko
14. 07. 2026 10.30
Kakšne ovce so ljudje, saj ne moreš verjet hahaha Ena znana oseba nekaj kupi in morajo še vsi ostali to imet, pa tudi če je največja neumnost, kar jih je možno. Pa še 600 evrov za tole...
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