Vse oči še vedno uprte v Haalanda: domov prispel z nenavadnim rakunom

Erling Haaland , eden največjih zvezdnikov letošnjega svetovnega prvenstva, tudi po koncu turnirja za svojo reprezentanco ostaja v središču pozornosti. Norvežan se je po nedeljskem porazu proti Angliji v domovino vrnil z nadvse nenavadnim spominkom, prepariranim rakunom, ki v roki drži viski, ta pa je na spletu požel ogromno pozornosti.

"Kar sam mi je sledil domov," se je nogometaš pošalil ob fotografiji, ki jo je objavil na družbenem omrežju X. Po poročanju tujih medijev gre za več kot 600 evrov vreden nenavaden spominek, ki prihaja iz trgovine iz Dallasa, ki jo je športnik obiskal v začetku julija. Haaland je po obisku delil več fotografij s svojega nakupovalnega dne, s čimer je družinsko podjetje tedaj uspešno postavil na svetovni zemljevid. "Kot družinskemu podjetju nam takšni trenutki pomenijo ogromno. Hvala, ker ste se ustavili pri nas in si vzeli čas za našo ekipo," so 5. julija zapisali na Instagramu.