Vse oči so bile uprte v 'snežno kraljico' Kate

V londonski Kraljevi Albertovi dvorani (Royal Albert Hall) bodo podelili britanske filmske nagrade bafta, ki so ponavadi dober pokazatelj, kako se bodo filmi odrezali na oskarjih. Toda preden se bo izvedelo, kdo je najboljši in najboljša pa je tu rdeča preproga, kjer se zvezdniki pokažejo v čim lepši luči. Tudi letos sta se podelitve udeležila vojvodinja Kate in princ William. Če je bila lani Kate na prireditvi visoko noseča, pa nosečniških kilogramov zdaj ni nikjer več zaslediti. Kate je bila elegantna v beli barvi in kar nekaj oboževalcev je na družbenih omrežjih zapisalo, da je videti kot prava snežna kraljica, polna elegance in prikupnega nasmeha. Obleko je oblikoval Alexander McQueen, za čevlje pa je 'poskrbel' Jimmy Choo.