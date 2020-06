Vse Severinine ljubezni: od skrivanja od škandalov

Hrvaška glasbenica in njen mož Igor Kojić sta aprila praznovala peto obletnico ljubezni. Zadnje tedne se sicer pojavljajo ugibanja, ali sta skupaj ali nista, a je pred kratkim Igor ovrgel sum, da bi bilo med njima kaj težav. Menda je vse v redu, čeprav viri blizu nekdanjemu nogometašu govorijo drugače.

Severina je bila od nekdaj zelo zanimiva medijem, tako domačim hrvaškim kot tudi ostalim iz nekdanje skupne države. Tudi v Sloveniji je že od nekdaj zelo priljubljena, o čemer pričajo številni koncerti. Pevka privabi oboževalce pod majhne in velike odre. Nazadnje smo jo lahko slišali v ljubljanskih Stožicah, ko je v sklopu turneje predstavljala svoj zadnji album.

icon-expand Za njo je kar nekaj zarok. FOTO: Jani Ugrin

A Severina ni zanimiva zgolj z glasbenega vidika, medijem je zanimiva predvsem zaradi svojega zasebnega življenja. Vse skupaj je začinila leta 2004, ko je v javnost prišel intimni video nje in enega od njenih izbrancev. In od takrat zanimanje za njo ne pojenja. Poglejmo, kdo vse je Severini v zadnjih letih grel posteljo in srce.

Igor Kojić, 15 let mlajši upokojeni nogometaš Severina je pred petimi leti javnosti priznala, da je zaljubljena. Njeno srce je osvojil nekdanji srbski nogometaš Igor Kojić, sicer sin bolj znanega srbskega pevca Dragana Kojića – Kebe. Z Igorjem se je kasneje poročila in utrinke s poroke pokazala v videospotu za pesem Kuma. Igor jo spremlja na vsakem koraku in je z njo na turnejah, koncertih, poleg tega pa je njena opora v težkih časih. Severina ima namreč veliko težav s svojim nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem, s katerim ima otroka.

icon-expand Med Igorjem in Severino je 15 let razlike, skupaj pa sta od 2015. FOTO: Instagram

Milan Popović, srbski poslovnež in kralj bakra Z Milanom sta se zaljubila na prvi pogled. Iskrica je preskočila konec leta 2010. Severina je nastopila na Milanovem 45. rojstnem dnevu, kjer Srb ni umaknil pogleda s privlačne Hrvatice. Kot so takrat povedali prisotni na zabavi, se je na trenutke zdelo, kot da sta sama v dvorani, da Severina vidi samo njega in Milan samo njo. Po pol leta zveze je Severina sporočila, da je noseča: "Zanosila sem z moškim, ki ga obožujem in ki me zasipa z ljubeznijo, pozornostjo in mislim, da še nikoli nisem bila tako srečna." Dobila sta sina Aleksandra. No, pa se je zgodba kaj kmalu spremenila. Ko je imel Aleksander le nekaj mesecev, je hrvaška revija Glorija šokirala z naslovnico, da se ločujeta. In od tu je šlo vse samo še navzdol. Že skoraj devet let bijeta bitko za skrbništvo nad sinom.

icon-expand Čeprav si Milan in Severina danes precej 'nagajata', sta se pred rojstvom otroka zelo ljubila. FOTO: Profimedia