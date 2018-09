'Vse te laži so mi uničile življenje'

Kdo govori resnico in kdo laže? Sagi v primeru Argento – Bourdain – Bennet ni videti konca. V javnost je zdaj prišel tudi drugi del ekskluzivnega intervjuja z Asio Argento, ki med drugim razkriva, da jo je najboljša prijateljica prepričevala, da je Bourdain pred smrtjo storil nekaj, kar ga je potisnilo čez rob.

Asia Argento je prestala številne dogodke, ki so ji življenje zagotovo postavili na glavo. V enem letu je bila prikazana kot žrtev in rabelj, postala je "odvisnica" gibanja MeToo za glas vseh zlorabljenih žensk, a jo je to isto gibanje po odmevni aferi in obtožbah izločilo iz svojih krogov in predvsem – bila je ljubljena ženska, ki je povsem nepričakovano postala "vdova".

Argentovi se je življenje v enem letu obrnilo na glavo FOTO: Profimedia

Oktobra 2017 je bila ena prvih, ki se niso bale nastopiti javno in izpostaviti producenta Weinsteina kot človeka, ki je zlorabil tako njo kot številne druge ženske – slednje so bile zaradi podrejenega položaja in strahu pred uničenjem kariere prisiljene dolga leta molčati. Argentova je predstavljala žarek upanja za vse tiste, ki 'si niso upale'. Če do tistega trenutka ni uživala velike prepoznavnosti, se je to s pričanjem proti Weinteinu in zahvaljujoč gibanju MeToo preko noči spremenilo. V prid ji je štelo tudi dejstvo, da je bila v razmerju s priljubljenim voditeljem in kulinaričnim mogotcem Anthonyjem Bourdainom. Njena 'instant' slava je s seboj prinesla nepričakovane grožnje

Anthony Bourdain je vedel, kaj se je zgodilo leta 2013 in je Asii stal ob strani FOTO: Profimedia

Dejstvo, da se je o Asiji začelo pisati in govoriti, je po njenih besedah za DailyPeopleTV, spodbudilo 20 let mlajšega Jimmyja Bennetta, da je v njeni slavi videl priložnost za rast osebne prepoznavnosti. Mladi igralec, ki se še ni uveljavil v tolikšni meri, kot bi si morda želel, je igralki naslovil pisno grožnjo, da bo javno izpostavil intimni dogodek, ki se je odvil, ko je bil Bennet star 17 let, torej še mladoleten. ''Po prejemu tega sporočila sem morala oditi k terapevtu. Nisem se počutila dobro ... Anthony je vedel, za kaj gre. Vse sva si zaupala. Vedel je, da je leta 2013 med mano in Bennettom prišlo do akta, v katerem sem bila jaz žrtev! Bennett je takrat izkoristil mene, zato me je njegova pisna grožnja še močneje prizadela.'' Pred časom so v javnost pricurljala besedilna sporočila, ki sta si jih izmenjala Asia in Rain Dove, v katerih je Argentova ob pisanju o prejemu grožnje navedla, da je bil Bennett '"otrok izjemno močnega spolnega nagona", ki jo je "naskočil". Bennett je zahvaljujoč fotografijam, ki so pricurljale v javnost in na katerih je bilo vidno, da sta bila z Asio intimna, zmagal na sodišču. Asia je nastanek fotografij komentirala z besedami: ''Bila sem v šoku, nisem vedela, kaj se dogaja ... Otrpnila sem in nisem znala reagirati.'' Kljub vsemu pa do Bennetta ne goji pretirane zamere – njegovo dejanje na nek način celo razume: ''Razumem, od kod je prišla potreba po takšnem dejanju. V javnosti je bilo veliko prahu okoli Weinsteina in situacijo je znal dobro izkoristiti sebi v prid. Vedel je, da lahko od mene za svoj molk prejme velike količine denarja ...'' Jimmy Bennett je bil pred kratkim gost v eni izmed pogovornih oddaj v Italiji, kjer ga je voditelj kritično vprašal o dogodku z Argentovo in pikro pripomnil, da mu Bennett ne deluje kot oseba, ki na plečih nosi težo traume zaradi preteklega dogodka. Voditelj si je drznil nekaj več svobode tudi z vprašanjem, ali je med 'posilstvom tudi ejakuliral'. S tem je dal mlademu igralcu na nek način vedeti, da osebno ni nasedel njegovi plati zgodbe.

Jimmy Bennett (levo) v italijanski pogovorni oddaji spregovoril o aferi z Argentovo. FOTO: Profimedia

'Zlorabljena' tudi s strani najboljše prijateljice

Rose McGowan izdala prijateljičino zaupanje FOTO: Profimedia

Argentova je priznala, da je Bennettovo krivo pričevanje ni prizadelo toliko, kot dejstvo, da jo je izdala najboljša prijateljica, Rose McGowan, ki je bila tako kot Asia podpornica gibanja MeToo. Teden dni po odmevni novici, da je Asia zlorabila takrat še mladoletnega Jimmyja, je Rose objavila obširen zapis, v katerem je poudarila, da ji je partner Rain Dovepovedal sledeče: ''Asia je od Bennetta prejemala razgaljene fotografije. To se je prvič zgodilo, ko je bil Jimmy star komaj 12 let, v času, ko sta skupaj igrala v filmu ... Asia glede tega ni ukrenila popolnoma nič.'' Argentova je zatrdila, da ni bilo tako in da je v sporočilu, ki ga je napisala Rainu, izpostavila, da se zaveda, da je Bennett o njej fantaziral še kot deček – poleg pa je kot dokaz fotografirala zapis, ki naj bi ji ga Jimmy posvetil že dolgo nazaj. Dejala je, da še vedno ne verjame, kako ji je lahko dobra prijateljica, na katero je gledala kot na sestro, obrnila hrbet na takšen način. A afera z Bennettom še zdaleč ni edina, o kateri sta Rose in Rain širila zavajajoče informacije.

Sporočilo, ki naj bi ga Asia v resnici poslala Rainu Doveu. FOTO: Profimedia