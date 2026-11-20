Po pisanju britanskega časnika Guardian ima na platformi profil več kot 280 športnikov iz različnih panog. Vendar vsi športniki na platformi ne objavljajo erotičnih vsebin. Nekateri ponujajo posnetke treningov, utrinke iz zakulisja in druge vsebine, s katerimi si zagotavljajo dodaten zaslužek, je zapisal Guardian. Med njimi je tudi belgijski hitrostni drsalec Bart Swings, olimpijski prvak, ki na svojem profilu objavlja posnetke treningov in tekem. Sam nima plačljivega profila, prejema pa sponzorsko podporo platforme. Ta mu je pomagala pri financiranju poti na letošnje olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo, kjer je v skupinskem startu osvojil deveto mesto.

Bart Swings FOTO: Profimedia

Ameriška odbojkarica na mivki Avery Poppinga naj bi s plačljivim profilom zaslužila približno 2500 dolarjev (okoli 2150 evrov) na mesec, kar ji omogoča, da se v celoti posveti športni karieri.

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Nemška olimpijska prvakinja v bobu Lisa Buckwitz pa ocenjuje, da jo tekmovalna sezona stane približno 59.000 dolarjev (okoli 50.700 evrov). Na OnlyFansu objavlja tudi izzivalnejše fotografije, vendar poudarja, da se ne namerava fotografirati gola. Kot je povedala za časnik Bild, ji zaslužek s platforme omogoča financiranje ekipe.

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Nekateri športniki se odločajo tudi za bolj eksplicitne vsebine. Novozelandski veslač Robbie Manson pravi, da se mu je po pridružitvi platformi dohodek več kot podvojil.

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Britanski kanuist Kurts Adams Rozentals pa je povedal, da je leta 2025 z objavami zaslužil več kot 130.000 dolarjev (približno 112.000 evrov), čeprav je prejemal letno športno podporo v višini približno 21.000 dolarjev (okoli 18.100 evrov). Zaradi eksplicitnega videoposnetka, ki ga je marca 2025 objavil na Instagramu, mu je krovna zveza sicer izrekla dveletno prepoved tekmovanja.

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OnlyFans ustvarjalcem izplača 80 odstotkov prihodkov, preostalih 20 odstotkov pa obdrži. Športnike tudi aktivno nagovarja k sodelovanju in jim ponuja sponzorstva, s katerimi si prizadeva izboljšati svojo podobo. Odzivi športnih organizacij so različni. Mednarodna kolesarska zveza je gorskemu kolesarju Lewisu Buchananu prepovedala nastopanje v opremi z oznakami OnlyFans, ameriška organizacija za dirke v pospeševanju NHRA pa je pred sezono 2025 prepovedala nastopanje voznici Summer Richardson kot športnici s sponzorstvom platforme. Nekatere druge športne panoge pa so sponzorstva OnlyFansa sprejele, med njimi motociklistično prvenstvo moto2, v katerem nastopa ekipa OnlyFans American Racing.