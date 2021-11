Vse zvezdniške punce Peta Davidsona

Zdi se, da je igralec in komik iz leta v leto bolj zaželen moški. Obožujejo ga tako vrstnice kot tudi celo več desetletij starejše ženske. V čem točno je njegov čar, se najbrž sprašujejo predvsem njegovi moški kolegi, a nekaj je gotovo: Davidson se je romantično sestajal s kar dolgim seznamom hollywoodskih lepotic, sodeč po njihovih imenih, pa jih druži le to, da so znane in lepe.

Če ste med tistimi, ki se sprašujejo, kaj je tako privlačnega na 28-letnem Petu Davidsonu, vam lahko odgovorijo zgolj tisti, ki ga poznajo. Manekenka Emily Ratajkowski je pred kratkim dejala, da ženske privlačita predvsem njegova višina in njegov odnos do lastne matere. Zvezdnik sicer velja za prijaznega mladeniča, najbolje pa bi ga seveda znale opisati lepotice, s katerimi je bil tudi v romantičnem razmerju.

icon-expand Pete Davidson FOTO: Profimedia

Carly Aquilino

icon-expand Pete Davidson in Carly Aquilino FOTO: Instagram

Davidson in komičarka Carly Aquilino sta se sestajala leta 2015. Čeprav njuno razmerje ni nikoli postalo resno, pa je zvezdnik na nekdanjem dekletu očitno pustil dober vtis. Leta pozneje, ko se je Pete zaročil s pevko Ariano Grande, je Carly na družbenem omrežju Instagram zapisala: "Vem, da sem devetmilijonta oseba, ki ti je danes pisala, vendar ... ne morem." Cazzie David

icon-expand Pete Davidson in Cazzie David FOTO: Profimedia

Pete Davidson je imel prvo daljšo zvezo s hčerko komika Larryja Davida, Cazzie David. Par se je začel sestajati maja 2016 in zveza je hitro postala resna. Obdržala se je dve leti, maja 2018 pa je Davidson potrdil, da sta se z igralko in avtorico razšla. "Nisva več par," je dejal za Complex. "Je zelo talentirano dekle, ki bo postalo odlično in z njo bo vse v redu. Ja, mislim, da bo v redu," je takrat povedal Pete o leto mlajši Cazzie. Ta se je o njuni zvezi razpisala v zbirki esejev iz leta 2020, ki jo je naslovila No One Asked For This. Avtorica je zapisala, da sta se v času njunega razmerja oba z Davidsonom spopadala z osebnimi težavami, razkrila pa je tudi vzrok njunega razhoda-to je bila Ariana Grande, s katero se je Davidson začel videvati še v času njune zveze. Pete in Cazzie naj bi sedaj ohranjala prijateljsko vez. Ariana Grande

icon-expand Ariana Grande in Pete Davidson FOTO: AP

Zveza s pevko Ariano Grande je bila presenečenje za marsikoga. Da sta v zvezi sta razkrila že konec meseca maja 2018, ko Davidson še niti ni prav zaključil s Cazzie David. Razmerje z Ariano je hitro postalo resna zveza, zvezdnika pa sta smo nekaj tednov pozneje sporočila, da sta zaročena. A tako hitro, kot se je začela, se je njuna ljubezen tudi končala. Zaroko in zvezo sta prekinila oktobra leta 2018, po samo petih skupnih mesecih. Davidson je hitro obžaloval tudi tetovažo na vratu, katere muza je bila Ariana in si jo je dal po koncu zveze prekriti. Kate Beckinsale

icon-expand Kate Beckinsale in Pete Davidson FOTO: Profimedia

Pete ni dolgo žaloval za pevko in je kmalu pristal v novem razmerju. Da je med Kate Beckinsale in Petom Davidsonom 20 let starostne razlike, očitno ni motilo nobenega izmed njiju. Njuno spogledovanje so najprej opazili na zabavi po podelitvi zlatih globusov januarja 2019, da sta par pa sta potrdila po skupnem obisku tekme New York Rangersov meseca marca istega leta. A tudi njuna zveza se ni obdržala dolgo časa. Morda je temu botrovalo tudi dejstvo, da je Davidson le tri leta starejši od igralkine hčerke. Njuno razmerje naj bi se končalo aprila 2019, nek vir blizu zvezdnice pa je takrat dejal: "Čeprav je Kate že dolgo časa del Hollywooda, jo je motila pozornost, ki jo je zbujalo njeno razmerje s Petom. On živi svoje življenje tako, da nosi srce na dlani." Margaret Qualley

icon-expand Margaret Qualley in Pete Davidson FOTO: Profimedia

Davidson je tudi po zvezi s Kate Beckinsale hitro našel uteho v objemu nove dame. Z igralko Margaret Qualley, ki je le leto dni mlajša od komika, sta se začela sestajati avgusta 2019. Skupaj sta obiskala tudi Italijo in se udeležila Beneškega filmskega festivala, kjer so premierno predvajali igralkin film Seberg. Še preden je listje začelo spreminjati barvo, se je njun odnos iz naklonjenosti spremenil v nerazumevanje drug drugega. Razšla sta se oktobra. Igralkina mati Andie MacDowell je njuno razmerje opisala kot prijetno: "Z njim ima prijetno razmerje, a jaz se nočem preveč vmešavati. Njuna zveza je prijetna." Kaia Gerber

icon-expand Kaia Gerber in Pete Davidson FOTO: Profimedia

Davidson je že istega meseca skočil v novo zvezo. Tokratna srčna izbranka je bila hči Cindy Crawford in Randeja Gerberja, Kaia Gerber. Sestajati sta se začela že konec oktobra 2019, skupaj pa so ju opazili tudi med romantičnim pobegom v Miamiju. Čeprav je bila njuna hči srečna, pa sta Cindy in Rande upala, da se bo razmerje z Davidsonom kmalu izpelo. Njuna želja se je izpolnila januarja 2020, ko se je Pete odločila za zdravljenje v ustanovi, vzrok pa naj bi bile duševne težave. Komik je februarja dejal: "Ona je zelo mlada, jaz pa se spopadam s težavami. Razšla sva se preden sem odšel na odvajanje. Ni bil pravi čas." Phoebe Dynevor

icon-expand Pete Davidson in Phoebe Dynevor FOTO: Profimedia

Davidsonova zadnja velika romanca je bila britanska igralka Phoebe Dynevor. Govorice o njuni zvezi so se začele marca 2021, ko je komik obiskal zvezdnico serije Bridgerton v Angliji. Aprila so mediji poročali, da njuno razmerje ni resno, a nek vir blizu Davidsona je dejal, da mora biti prijatelju zares všeč, ker je pripravljen zanjo poleteti na drugo celino. Komik je potrdil njuno zvezo aprila, a sta se avgusta že razšla, vzrok pa naj bi bila razdalja-Davidson živi v New Yorku, Dynevorjeva pa v Angliji. Tok trajanja: pet mesecev. Kim Kardashian

icon-expand Kim Kardashian in Pete Davidson FOTO: Instagram