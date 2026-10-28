'Vseh pet je stopilo h krsti, držali so se za roke in jokali'

28. oktobra 2023 je za vedno zaspal Matthew Perry. Legendarni igralec, ki je svetovno slavo dosegel z vlogo nepozabnega Chandlerja Binga v seriji Prijatelji, je v svetu pustil neizbrisen pečat, zato je tri leta po njegovi smrti izdan dokumentarec o njegovem življenju, čustven spomin za številne oboževalce.

Matthew Perry je umrl pred tremi leti. FOTO: AP

V seriji, sestavljeni iz treh delov, bomo med drugim dobili vpogled tudi v pogreb zvezdnika, ki je bil sicer zaprt za javnost. A nekaj podrobnosti je razkrila pokojnikova sestra Mia Perry Bowick. Povedala je, da so njej in njeni družini veliko podporo nudili prav Matthewjevi nekdanji soigralci iz serije, ki ga je izstrelila med zvezde. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer in Lisa Kudrow so namreč že večkrat javno povedali, da niso bili le soigralci, temveč družina. Da jih je prijateljevo slovo zelo močno prizadelo, pa so znova dokazali na pogrebu.

Kot je opisala Mia, so igralci eden za drugim prišli do družine, jih objeli in izrekli sožalje, prva pa je z objemi začela Jennifer. Nato se je odvil najbolj pretresljiv del ceremonije. "Vseh pet je stopilo h krsti, se držalo za roke, stali so okoli njega in jokali," se je spominjala sestra igralca, ki je pustil močen pečat na številnih gledalcih po svetu. Perryjeva smrt je namreč šokirala številne, intimno slovo, ki je potekalo v novembru tistega leta, pa je ostalo skrito pred očmi javnosti.

Slovo Matthewja Perry je močno prizadelo njegove igralske kolege iz serije Prijatelji. FOTO: Profimedia

Mia je v seriji razkrila še, da se je kljub žalostni atmosferi sredi pogreba ponovno srečala z bratom in se začela nenadzorovano smejati. Pojasnila je, da je sredi ceremonije dobesedno začutila bratovo prisotnost. "Pojavil se je točno za mojo desno ramo in me vprašal, kako hudiča je lahko vse skupaj tako za***ano, jaz pa sem se začela glasno smejati. Spravil me je v smeh v najslabšem možnem trenutku, kar je bilo tudi zelo neprimerno, a povsem v njegovem slogu," je priznala o 54-letniku, ki je bil znan po tem, da je z uporabo humorja premagoval napetost.