Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

'Vseh pet je stopilo h krsti, držali so se za roke in jokali'

Los Angeles, 28. 10. 2026 12.59 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Prijatelji

Ob tretji obletnici smrti Matthewja Perryja je v svet prišla dokumentarna serija, v kateri je razkritih veliko skrivnosti o življenju slavnega igralca. Med drugim je njegova sestra Mia Perry Bowick spregovorila tudi o tem, kako so se od njega na pogrebu, zaprtem za javnost, poslovili njegovi soigralci iz serije Prijatelji. Čustveni trenutki ji bodo za vedno ostali v spominu.

28. oktobra 2023 je za vedno zaspal Matthew Perry. Legendarni igralec, ki je svetovno slavo dosegel z vlogo nepozabnega Chandlerja Binga v seriji Prijatelji, je v svetu pustil neizbrisen pečat, zato je tri leta po njegovi smrti izdan dokumentarec o njegovem življenju, čustven spomin za številne oboževalce.

Matthew Perry je umrl pred tremi leti.
Matthew Perry je umrl pred tremi leti.
FOTO: AP

V seriji, sestavljeni iz treh delov, bomo med drugim dobili vpogled tudi v pogreb zvezdnika, ki je bil sicer zaprt za javnost. A nekaj podrobnosti je razkrila pokojnikova sestra Mia Perry Bowick. Povedala je, da so njej in njeni družini veliko podporo nudili prav Matthewjevi nekdanji soigralci iz serije, ki ga je izstrelila med zvezde. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer in Lisa Kudrow so namreč že večkrat javno povedali, da niso bili le soigralci, temveč družina. Da jih je prijateljevo slovo zelo močno prizadelo, pa so znova dokazali na pogrebu.

Preberi še 'Prijatelji' združili moči v poklon pokojnemu Matthewu Perryju

Kot je opisala Mia, so igralci eden za drugim prišli do družine, jih objeli in izrekli sožalje, prva pa je z objemi začela Jennifer. Nato se je odvil najbolj pretresljiv del ceremonije. "Vseh pet je stopilo h krsti, se držalo za roke, stali so okoli njega in jokali," se je spominjala sestra igralca, ki je pustil močen pečat na številnih gledalcih po svetu. Perryjeva smrt je namreč šokirala številne, intimno slovo, ki je potekalo v novembru tistega leta, pa je ostalo skrito pred očmi javnosti.

Slovo Matthewja Perry je močno prizadelo njegove igralske kolege iz serije Prijatelji.
Slovo Matthewja Perry je močno prizadelo njegove igralske kolege iz serije Prijatelji.
FOTO: Profimedia

Mia je v seriji razkrila še, da se je kljub žalostni atmosferi sredi pogreba ponovno srečala z bratom in se začela nenadzorovano smejati. Pojasnila je, da je sredi ceremonije dobesedno začutila bratovo prisotnost. "Pojavil se je točno za mojo desno ramo in me vprašal, kako hudiča je lahko vse skupaj tako za***ano, jaz pa sem se začela glasno smejati. Spravil me je v smeh v najslabšem možnem trenutku, kar je bilo tudi zelo neprimerno, a povsem v njegovem slogu," je priznala o 54-letniku, ki je bil znan po tem, da je z uporabo humorja premagoval napetost.

Preberi še Policija meni, da je treba za smrt Matthewa Perryja obtožiti več ljudi

Dokumentarna serija z naslovom The One About Matthew, ki je bila premierno prikazana 27. oktobra, sicer ponuja širši družbeni in osebni kontekst igralčeve usode. Mia je med drugim razkrila še, da je Matthew za razne terapije in poskuse odvajanja zapravil astronomskih sedem milijonov dolarjev. Ta podatek služi kot mračen opomin na resnost njegove bolezni, s katero se je boril skozi večino svoje odrasle dobe, kljub temu da je bil na vrhuncu kariere in užival v bogastvu ter slavi. Serija se ne osredotoča zgolj na tragiko, temveč poskuša razumeti globino njegovega boja in trud, ki ga je vlagal v to, da bi postal in ostal trezen, kar mu je v nekaterih obdobjih življenja tudi uspevalo.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Matthew Perry Prijatelji pogreb Mia Perry Bowick dokumentarni film zasvojenost

Rdeča jakna Michaela Jacksona znova osvaja svet

24ur.com Minilo leto od smrti Liama Payna: Pogrešali te bomo do konca življenja
Bibaleze.si Krščenka se je ob obletnici smrti spomnila svoje botre
24ur.com Nicole Kidman se po smrti staršev zbuja zasopla in v joku
24ur.com Prijatelji ob izgubi Matthewa Perryja: Bili smo družina
Bibaleze.si Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
24ur.com Odziv zvezdnice filma Strastna zapravljivka na smrt avtorice uspešnice
24ur.com Nepričakovano umrla mlajša sestra Kris Jenner
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Z globokim dekoltejem je zasenčila vse ostale
Njuna romanca je trajala le nekaj mesecev, a o njej govorijo še danes
Njuna romanca je trajala le nekaj mesecev, a o njej govorijo še danes
Po 50. letu ni treba na kratko: kako izbrati pravo pričesko?
Po 50. letu ni treba na kratko: kako izbrati pravo pričesko?
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
vizita
Portal
Vas skrbi herpes? Nova dognanja o vplivu virusa na možganske celice
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
cekin
Portal
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
moskisvet
Portal
Imamo vse. Zakaj torej nismo srečni?
Lamar Odom na OnlyFansu dvignil prah: Bo razkril tudi tisto, kar je dolgo ostalo skrito?
Lamar Odom na OnlyFansu dvignil prah: Bo razkril tudi tisto, kar je dolgo ostalo skrito?
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
dominvrt
Portal
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
S temi napakami lahko ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko ljubljenčku nevede škodite
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
okusno
Portal
Svežina se skriva v podrobnostih: teh znakov pri nakupu ne spreglejte
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Zadnji udarec
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022