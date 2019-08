'Vsi bi morali najti nekoga, ki bi jih gledal tako, kot gleda Melania Trudeauja'

Kot smo že pisali, naj bi bila sedmerica voditeljev najrazvitejših držav sveta blizu dogovora o tehnični in finančni pomoči Braziliji pri spopadanju s požari v amazonskem pragozdu. To je namignil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je požare že označil za "mednarodno krizo".

Pozivi k reševanju amazonskega pragozda prihajajo z vsega sveta, svetovni voditelji tako na zasedanju v francoskem obmorskem mestu Biarritz iščejo rešitev. Medtem ko ljudje budno spremljajo njihovo odločitev, pa so nekateri našli tudi hudomušno plat zasedanja. Namreč, ko so se na kupu 'znašli' Donald Trump s soprogo Melanio Trump, Macron z ženo Brigitte ter Justin Trudeau, je nastala zanimiva fotografija, ki je že obkrožila Twitter.

Na fotografiji se je kanadski premier nagnil k Melanii in jo poljubil, fotograf pa je ujel Melanio ravno v trenutku, ko je našobila ustnice – in kakor je videti, je poljub pospremila z zapeljivim pogledom, medtem pa imata Trump in soproga francoskega predsednika na obrazu rahlo kisel izraz. Domišljija je dobila krila in kar nekaj uporabnikov Twitterja je v mislih posnelo film o dotičnem srečanju.

"Dialog, ki gre skupaj s tem 'filmom': Justin Trudeau Melanii–gospa Trump, videti je, da me želite zapeljati. Nakar ga Melania pobara, ali zanj ni dovolj zapeljiva. In odgovor kanadskega premierja? Nikakor, gospa Trump. Mislim, da ste med prijatelji mojih staršev najbolj zapeljiva oseba," je bil le en od hudomušnih komentarjev.

"Vsi bi morali najti nekoga, ki bi jih gledal tako, kot gleda Melania Justina Trudeauja," pa je bil zelo pogosto stavek, ki je spremljal fotografijo Melanie.