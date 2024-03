Vsi lepotni popravki Megan Fox

Megan Fox je v nedavni epizodi podkasta Call Her Daddy voditeljici Alex Cooper zaupala, katerih lepotnih popravkov se je v preteklosti poslužila, ob tem pa ovrgla nekatere teorije, ki so se o njeni spremembi videza pojavile na spletu. Zvezdnica je poudarila, da se nikoli ni poslužila kakršnekoli oblike dviga obraza ter se ob tem pošalila, da se tega sicer ne bi branila. Prav tako se ni poslužila dviga obrvi, čeprav se je o posegu v preteklosti pozanimala.

V nadaljevanju se je pošalila, da bi si štela v čast, če bi kdo pomislil, da si je povečala ali dvignila zadnjico. "Če bi lahko, bi, a nimam odvečne telesne maščobe za ta poseg," je dejala in v šali dodala, da je okrevanje po takšni operaciji tako težko, da bi to storila le za takšno zadnjico, ki je svet še ni videl.

Katerih lepotnih popravkov pa se je poslužila? "Ko sem bila stara 21 oziroma 22 let, sem si povečala prsi. Znova sem jih popravila, ko sem končala z dojenjem, saj so izginile. Ne vem sicer, kam, ampak so izginile. Nato sem nedavno morala znova pod nož, saj so bili prejšnji vsadki preveliki za moje telo."

Poudarila je, da operacij ne mara, saj se njeno telo ne odzove dobro na anestezijo. Zaradi svoje vraževernosti zato pred vsakim posegom govori s svojimi zdravniki in jih vpraša, ali so videli kakšno sovo, vrano, če je kdo stopil na pajka ali ubil kakšen mrčes. Še več, svoje zdravnike prosi, naj med operacijo ne poslušajo glasbe, ki bi v njih lahko vzbudila spomin na nekdanje dekle ali ženo ali kar koli, kar bi jih lahko razburilo. "Zelo se bojim, da bi umrla pod anestezijo, zato operacij ne jemljem zlahka in nisem bila na mnogih."

"Nosu si nisem popravila od svojega 23. leta," je še eno od teorij ovrgla zvezdnica in poudarila, da lahko veliko doseže z ličili. "Rada ga osenčim do te mere, da sem videti kot Mrlakenstein." (antagonist iz franšize Harry Potter, op. a.). Poleg tega se je poslužila še botoksa in polnil, enega posega pa z javnostjo ne bo delila. "Je lepotni poseg, ki javnosti ni znan."