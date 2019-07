'Vsi objavljajo idealizirane podobe. Jaz tega ne bom storil'

Zvezdnica serije Veliki pokovci Kaley Cuoco je lani na začetku julija še drugič stopila pred oltar, po grdem zakonu s teniškim igralcem Ryanom Sweetingom je srečo poskusila s Karlom Cookom. "Drug za drugega sva popolna. Imava enake poglede na življenje, imava enake cilje, deliva si vrednote, on je moja sorodna duša," je ob priložnosti vzhičeno dejala novinarju revije People.

Minilo je leto dni od poroke in v čast temu lepemu dogodku se je soprog odločil, da bo obletnico obeležil tudi na Instagramu. A namesto kičastih, nerealnih in pretirano 'pocukranih' fotografij je objavil kolaž videoposnetkov ter fotografij, na katerih je ujel svojo soprogo v malce smešnih položajih, zraven pa zaljubljeno zapisal: "Vsi objavljajo idealizirane podobe na svojo obletnico. Jaz tega ne bom storil, kajti to so podobe moje čudovite žene, tako se je jaz spominjam."