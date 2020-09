'Vsi, rojeni v ZDA, smo bili zastrupljeni z mislijo, da živimo v nadvladi belih'

"Amerika to nujno potrebuje," je prepričana pevkaLady Gaga, "Vsi, ki smo se rodili v ZDA, smo bili zastrupljeni z mislijo, da živimo v nadvladi belih in to nam je bilo popolnoma običajno. Sem v procesu učenja in razumevanja stvari, ki so me jih učili celo življenje," je povedala glasbenica za Billboard magazine.

"Socialna pravičnost ni le vedenje, je življenjski slog," je še dodala,"Kaj si mislim o objavi črnih kvadratov na družbenih omrežjih? Mislim, da jih vsi drugače razumejo."

"Ali mislim, da obstaja performativni aktivizem? Da. Ali mislim, da je obstajal resnični aktivizem, ki je bil zelo pomemben in potreben? Da. Ali verjamem, da so temnopolta življenja pomembna? Da. Ali verjamem, da bo to gibanje postalo vse glasnejše? Da. Ali menim, da bi moralo? Da,"je v obliki vprašanj in odgovorov spregovorila dobitnica grammyja in oskarja.

Gaga je poudarila tudi to, da ne sledi trendu, ampak se resnično trudi za boljši svet. "Trend so dekleta, ki protestirajo in se fotografirajo samo zato, da drugi to vidijo."