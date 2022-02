Vsi trije otroci Michaela Jacksona po dolgem času skupaj na javnem dogodku

Paris, Prince in Bigi Jackson so se pojavili na slavnostnem dogodku ob premieri muzikala na Broadwayu. MJ the Musical je na rdečo preprogo privabil vse tri otroke pokojnega pevca, čeprav se pozornosti javnosti pogosto izogibajo.

Vsi trije otroci pokojnega Michaela Jacksona so se po dolgem času skupaj pojavili v javnosti. Prince, Paris in Prince II (ki ga bližnji kličejo kar Bigi ali Blanket) so s prisotnostjo na dogodku na Broadwayu počastili svojega legendarnega očeta. Brata in sestra so stopili na rdečo preprogo ob premieri muzikala z naslovom MJ the Musical. Slovesnost se je odvila v teatru Neil Simon v New Yorku, projekt pa so pred realizacijo podprli vsi člani Jacksonove družine. Muzikal pripoveduje zgodbo o turneji iz leta 1992, ki jo je kralj popa poimenoval Dangerous World Tour.

24-letni Prince in leto mlajša Paris sta se na prizorišče pripeljala z limuzino. Na rdeči preprogi sta stopila pred fotografe, pred dogodkom pa sta svojo prisotnost potrdila tudi Spike Lee in Tamron Hall. Ko je druščina sedla in so se ugasnile luči, pa se je bratu in sestri pridružil tudi 19-letni Bigi, ki se izogiba javnim dogodkom. Muzikal, v katerem v vlogi Michaela zaigra Myles Frost, je spisala Lynne Nottage, pri otrocih, še posebej pri Paris, pa je vzbudil močna čustva. Ta je med predstavo tudi zajokala, medtem ko je svojo glavo naslonila na bratova ramena.