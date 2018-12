Vsi v plaščih, ona pa – v bikiniju

Le dan pred objavo zgornje fotografije je resničnostna zvezdnica s sestrami Khloe in Kourtney Kardashian ter Kylie Jennerobelodanila novico, da bodo ukinile svoje spletne aplikacije ter personalizirane spletne strani, na katerih so objavljale utrinke iz zasebnih življenj – takšne, ki jih niso delile niti na svojih družbenih omrežjih. Kendall Jenner je bila prva med sestrami, ki se je že pred časom odločila, da bo ukinila svojo spletno aplikacijo. Uporabniki tovrstnih aplikacij so morali za njihovo uporabo plačevati naročnino, od začetka leta 2019 pa bo vse to le še stvar preteklosti. Kim je namreč dejala: ''To je bila neverjetna izkušnja za vse nas in s težkim srcem smo sprejele odločitev, da v letu 2019 ne bomo nadaljevale s tovrstnimi objavami. Upamo, da ste tudi vi uživali na 'našem potovanju', zdaj pa je prišel čas za nekaj novega.''