'Vsi vedo, da hodita, a imata rada zasebnost'

Katie Holmes in Jamieja Foxxa so paparaci ujeli na sproščenem zmenku v New Orleansu.

Da sta Katie HolmesinJamie Foxxpar, čivkajo že vrabci na strehi, četudi se sama nočeta javno izpostavljati. 39-letnico in 50-letnika so paparaci sicer ujeli na romantičnem zmenku v New Orleansu.

Katie je delovala zelo sproščeno, četudi je bila zgolj v preprostih kavbojkah, balerinkah in ruto okoli vratu. Jamie je bil v športni črni opravi in belih supergah. Katie je očitno zabaval s šalami, saj se je na vse grlo smejala in bila večinoma zelo dobre volje.

Par je skupaj že nekaj let, a sta bila glede njune zveze neverjetno zadržana, hkrati pa se nista nikoli želela javno izpostavljati. Nikoli niti nista javno potrdila, da sta par, saj imata očitno raje, da je njuna petletna zveza proč od oči javnosti.

"Katie in Jamie sta še vedno pazljiva, ko ju lahko skupaj fotografirajo. Vsi vedo, da sta skupaj, a imata željo, da bi to ostalo zasebno. Ni neobičajno, če se dlje časa ne vidita, a nikoli se s tem, da sta skupaj, nista želela postavljati v javnosti," so potrdili viri za PeopleinEntertainment Tonight.

Očitno bosta tako delovala tudi v bodoče, saj je za zdaj zanju delovalo in jima je tako, kot kaže, tudi všeč. Tudi zato se nočeta v javnosti držati za roke, edinkrat, da sta si v javnosti izkazovala nežnosti, je bilo lani, ko so ju fotografirali med zmenkom v Malibuju.

Skupaj sta od leta 2013, kar je leto, potem ko se je ona ločila od Toma Cruisa, s katerim je bila poročena med leti 2006 in 2012.