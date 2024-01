Vsi zaposleni odpuščeni, kaj se dogaja s kultno revijo Sports Illustrated?

Vsi zaposleni pri reviji Sport Illustrated so dobili odpoved. Ali to pomeni ukinitev kultne revije, na naslovnici katere so bile številne zvezdnice? Po poročanju tujih medijev je eden od zaposlenih na družbenih omrežjih delil fotografijo elektronskega sporočila, ki so ga v petek prejeli vsi zaposleni. Kot je zapisano v sporočilu, naj bi licenčna družba prekinila pogodbo z založnikom. Kakšna bo prihodnost kultne revije, še ni znano, je pa urednik revije Mitch Goldich zagotovil, da se v tem boju ne bodo predali.

Zaposleni pri reviji Sport Illustrated so v petek prejeli elektronsko sporočilo, ki si ga ne želi dobiti nihče. Prav vsi so bili namreč odpuščeni. Da je bil to njihov zadnji delovni dan in da bodo dobili odpravnino, je pisalo v sporočilu, ki ga je na Twitterju delil eden od zdaj očitno že nekdanjih zaposlenih Richard Deitsch.

"V četrtek, 18. januarja, nas je skupina Authentic Brands Group (ABG) obvestila, da je uradno preklicala licenco, pod katero Arena Group upravlja blagovno znamko Sports Illustrated (SI) in z njo povezane lastnosti. Zaradi tega preklica licence bomo odpustili osebje, ki dela na blagovni znamki SI," je bilo med drugim še zapisano v sporočilu, ki se je zaključilo z zahvalo nekdanjim novinarjem: "Cenimo delo in trud vseh, ki so prispevali k blagovni znamki in poslovanju SI."

Kot je še razvidno iz sporočila, gre za prekinitev pogodbe med založnikom in lastnikom, po poročanju Front Office Sports pa je podjetje Arena prejšnji mesec zamudilo plačilo v višini 3,75 milijona dolarjev (približno 3,44 milijona evrov) in s tem kršilo licenčno pogodbo podjetja. Trenutno ni jasno, ali bo ABG iskal novega založnika ali dovolil Areni, da se ponovno pogaja o trenutni pogodbi.

Še več, ali to pomeni dokončno ukinitev kultne revije, ki jo je ustanovil Stuart Scheftel, prvič pa je izšla leta 1954 kot športna revija, ni jasno. Se bodo pa za pravice in nadaljnjo možnost objavljanja še borili, je zagotovil urednik NFL in predsednik Mitch Goldrich. "Skupaj smo se borili kot sindikat, da bi ohranili standard te slavne revije, ki jo imamo radi, in da bi zagotovili, da so naši delavci obravnavani pošteno zaradi vrednosti, ki jo prinašajo temu podjetju. To je boj, ki ga bomo nadaljevali," je bil odločen.