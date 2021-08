Vstop na Met Gala 2021 omogočen zgolj cepljenim zvezdnikom

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Tašča gospoda Novaka je na počitnicah v Španiji utonila.

Čez dve leti je obalna straža našla truplo in poslala gospodu Novaku telegram: ''Našli mamo vaše žene, pokrito s školjkami, biseri so vredni 50.000 evrov.'' Gospod Novak odgovori: ''Prodajte bisere, pošljite denar in znova nastavite vabo!''