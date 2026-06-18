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Tuja scena

Vučić v Srbiji gostil legendarno Catherine Zeto-Jones

Beograd, 18. 06. 2026 13.07 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Catherine Zeta-Jones in Aleksandar Vučić

Beograd je obiskala priznana igralka Catherine Zeta-Jones, kjer jo je sprejel predsednik Aleksandar Vučić. Razlog za igralkin obisk prestolnice zaenkrat ostaja zavit v tančico skrivnosti, prav tako ni potrjeno, ali jo spremlja mož, priljubljen igralec Michael Douglas.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Beogradu sprejel svetovno znano igralko Catherine Zeto-Jones, s katero je poklepetal, se fotografiral in ji podaril velik šopek rož. "Imel sem izjemno zadovoljstvo gostiti eno največjih hollywoodskih zvezd Catherine Zeto-Jones, igralko, ki je celo slavnemu Zorru odvzela del slave," je videoposnetku, objavljenemu na družbenem omrežju, pripisal Vučić.

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"Posebej me veseli, da Srbija in Beograd postajata vse bolj prepoznavna na zemljevidu svetovne filmske industrije. Vse več producentov, režiserjev in igralcev odkriva tisto, kar mi že dolgo vemo – da naša država ponuja vrhunske lokacije, nadarjene ljudi in gostoljubje, ki se ga dolgo zapomni," je še zapisal Vučić in dodal: "Če se dan po jutru pozna, bo kmalu v Beogradu enako verjetno srečati hollywoodsko zvezdo kot soseda iz soseske."

Razlog obiska vrhunske igralke zaenkrat še ni znan, številni pa se sprašujejo, ali se v Srbiji mudi tudi njen soprog, prav tako priljubljen hollywoodski igralec Michael Douglas, s katerim ima 56-letna Valižanka dva otroka.

Catherine Zeta-Jones igralka obisk Aleksander Vučić Srbija

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