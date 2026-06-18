Vučić v Srbiji gostil legendarno Catherine Zeto-Jones

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Beogradu sprejel svetovno znano igralko Catherine Zeto-Jones , s katero je poklepetal, se fotografiral in ji podaril velik šopek rož. "Imel sem izjemno zadovoljstvo gostiti eno največjih hollywoodskih zvezd Catherine Zeto-Jones, igralko, ki je celo slavnemu Zorru odvzela del slave," je videoposnetku, objavljenemu na družbenem omrežju, pripisal Vučić.

"Posebej me veseli, da Srbija in Beograd postajata vse bolj prepoznavna na zemljevidu svetovne filmske industrije. Vse več producentov, režiserjev in igralcev odkriva tisto, kar mi že dolgo vemo – da naša država ponuja vrhunske lokacije, nadarjene ljudi in gostoljubje, ki se ga dolgo zapomni," je še zapisal Vučić in dodal: "Če se dan po jutru pozna, bo kmalu v Beogradu enako verjetno srečati hollywoodsko zvezdo kot soseda iz soseske."

Razlog obiska vrhunske igralke zaenkrat še ni znan, številni pa se sprašujejo, ali se v Srbiji mudi tudi njen soprog, prav tako priljubljen hollywoodski igralec Michael Douglas, s katerim ima 56-letna Valižanka dva otroka.