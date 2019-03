Vzel si bo čas za družino in zdravje

25-letni pevec Justin Bieber je pred časom na Instagramu prosil svoje oboževalce, naj sočustvujejo z njim, ker se počuti odtujenega, hkrati pa naj ne skrbijo, saj vedno najde pravo pot. Prosil je še, naj molijo zanj, medtem ko se on kosa s trenutno situacijo.

Zdaj se je mladi zvezdnik znova oglasil in oboževalcem sporočil, da si bo vzel glasbeni premor: "Zadnje čase opažam veliko vprašanj o novem albumu ... Na turnejah sem bil skozi svojo celotno puberteto in svoja zgodnja dvajseta, spoznal sem - tako kot ste najbrž tudi vi, da sem bil na zadnji turneji nesrečen, tega si ne zaslužim, prav tako tudi vi ne, plačujete, da dobite živahen in energičen šov, toda jaz tega nisem bil sposoben narediti. Iskal sem se, poskušal ter se motil, tako kot vsi, tako sem zdaj svojo energijo usmeril v to, da popravim nekaj slabih stvari, ki so v meni - to delam zato, da moje bistvo ne razpade, da lahko obdržim svoj zakon in postanem dober oče."

Pevec se je namreč lani poročil z 22-letno manekenkoHailey Baldwin in oba naj bi že razmišljala o družini. "Glasba mi je zelo pomembna, toda nič ni pred družino in mojim zdravjem," je še dodal, toda oboževalce potolažil, da glasba ostaja del njegovega življenja. "Vrnil se bom z neverjetnim albumom, kolikor hitro bo mogoče."