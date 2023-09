Vzgoja Arnolda Schwarzeneggerja: hčerki zažgal čevlje, sinu vzel vzmetnico

Arnold Schwarzenegger je priznal, da je imel pri vzgoji svojih otrok precej krute metode. Če njegovi otroci niso ubogali navodil, so ostali brez svojih stvari. Tako je svoji hčerki Katherine v kamin vrgel čevlje, ker jih ni želela pospraviti, sinu Patricku pa je vzel vzmetnico in jo vrgel čez balkon, ker ni postlal postelje. Slavni igralec je poudaril, da je s tem svojih otrok naučil življenjskih lekcij, tovrstne metode pa tudi sami sedaj uporabljajo pri vzgoji svojih otrok.

"Res je, Katherine sem zažgal čevlje. Pustila jih je pred kaminom, čeprav sem ji večkrat rekel, da naj jih pospravi. Ker me ni upoštevala, sem jih pred njo vrgel v kamin," je o svojih starševskih vzgojnih metodah razkril Arnold Schwarzenegger. "Zelo je jokala," je dodal igralec, a poudaril, da je s tem hčerko naučil življenjske lekcije.

icon-expand Arnold Schwarzenegger je imel pri vzgoji svojih otrok prav posebne metode. FOTO: Profimedia

Zvezdnik je za revijo People priznal, da se je moral tudi pri sinu Patricku posluževati nekoliko krutih metod, da ga je naučil pospravljati posteljo. "Odprl sem balkonska vrata, vzel njegovo vzmetnico in jo vrgel čez balkon skupaj z rjuhami, blazinami, vsem," je povedal in dodal: "Takrat sem mu tudi razložil, da sem to storil zato, ker sem ga naučil, kako se postelja postelje, pa je ni. Trdim namreč, da ti drugi ljudje nikoli ne smejo pospravljati sobe, tuša ali postelje."

icon-expand Patrick skupaj z mamo Mario Shriver, sestro Katherine in njenim možem Chrisom Prattom. FOTO: Profimedia

76-letnik se je v intervjuju spomnil tudi spora s svojim sinom glede tuširanja. Danes 30-letni Patrick se je zelo rad dolgo tuširal, potem pa mu je oče zagrozil, da mu bo po petih minutah začel ugašati vodo. "V Münchnu imajo prhe s časovniki, v katere vržeš denar in potem, ko denarja zmanjka, začne teči mrzla voda. Dobil sem tak časovnik, in ko je sin mislil, da očeta ni zraven, je dobesedno doživel hladen tuš," je povedal Arnold.

Kljub temu, da so bili vzgojni prijemi zvezdnika kar precej kruti, pa mu njegova otroka tega očitno nista zamerila. "Katherine zdaj sama uporablja iste metode, zaradi katerih je jokala in nad katerimi se je pritoževala. Danes rada poudari, da sem bil zelo dosleden pri vzgoji," je priznal igralec in razkril, da zgodbo s čevlji vedno razloži svoji triletni hčerki Lyli, če jih sama ne pospravi. "Veš, kaj je meni naredil oče, ji vedno reče," je še dodal igralec.

icon-expand Katherine zdaj tudi sama uporablja iste vzgojne metode pri svoji hčerki Lyli. FOTO: Profimedia