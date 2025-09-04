Vzgoja Kim Kardashian znova razburja: prvorojenka si je omislila piercing

Kim Kardashian so kritiki znova ostro napadli. Hčerki North West je namreč dovolila, da si je naredila piercing na roki. 12-letnica ima tako na sredincu dermalni piercing. Različni studii za piercinge opozarjajo, da se slednji morda ne zacelijo dobro, zaradi nenehne uporabe rok. Zato je velika možnost, da nakit telo zavrne in pride do vnetja.
"Uf, izgleda, kot da je okuženo!!" je zapisal kritik na Redditu. "Kdo za vraga dovoli svoji dvanajstletnici piercing? In kdo za vraga prebada dvanajstletnico? Moj otrok si pri dvanajstih sploh ni prebodel ušes," je nadaljeval drugi. "Stara je 12 let. Kaj pa Kim počne?!" se je oglasil tretji, naslednji pa je dodal: "Že tako izgleda vneto in boleče ... Ubogo dekle."
Nekateri so zvezdnici resničnostnih oddaj stopili v bran. "Koga briga, mislim, da je to dober kompromis, če si vaš otrok želi piercing," je zapisal uporabnik družbenih omrežij.
44-letnica se očitno zadnje čase ne more izogniti opazkam. Pred dnevi, med dopustovanjem v Rimu, so jo napadli zaradi videza njene prvorojenke, ki jo ima z nekdanjim možem, raperjem Kanyejem Westom, s katerim imata še eno hčerko in dva sinova. Številni menijo, da se najstnica North oblači neprimerno za svojo starost.
