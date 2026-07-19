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Vzpon Odiseje: Nolanov spektakel že podira rekorde

Los Angeles, 19. 07. 2026 10.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Matt Damon v filmu Odiseja

Film Odiseja je šele pred dnevi prišel na velika platna, pa je samo na predpremierah že zaslužil 17,6 milijona dolarjev (okoli 15 milijonov evrov). S tem dosežkom je novi zgodovinski spektakel Christopherja Nolana že presegel rezultat animiranega hita Svet igrač 5, ki je do nedavnega veljal za rekorderja.

Filmska uspešnica Odiseja je z zaslužkom 17,6 milijona dolarjev (okoli 15 milijonov evrov) na predpremierah postala najbolje prodajan film tega leta v tej kategoriji. S tem rezultatom je prehitela dosedanjega rekorderja, animirani film Svet igrač 5.

Christopher Nolan s snemalno ekipo in igralci na setu Odiseje.
Christopher Nolan s snemalno ekipo in igralci na setu Odiseje.
FOTO: Profimedia

Po trenutnih napovedih se filmski hiši obeta otvoritveni vikend z zaslužkom okoli 100 milijonov dolarjev (87 milijonov evrov), kar bi za režiserja Christopherja Nolana pomenilo najboljši rezultat po filmu Vzpon viteza teme. Če bo meja 100 milijonov dolarjev presežena, bo to šele tretji film letos s takšnim dosežkom, poleg že omenjenega Svet igrač 5 in animiranega filma Super Mario Galaxy Movie. Gre za jasen pokazatelj, da si filmski trg po sušnih obdobjih hitro opomore z močnimi naslovi.

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Pretekli Nolanov projekt, biografski film Oppenheimer, je na otvoritvenih predpremierah vknjižil 10,5 milijona dolarjev oziroma 9,1 milijona evrov. Čeprav je bila ta številka nižja od trenutnih rezultatov Odiseje, je film na dolgi rok zabeležil skupni zaslužek v višini 975 milijonov dolarjev (852 milijonov evrov). K temu so pripomogle odlične kritike in močno povpraševanje po vrhunskih formatih, kot sta IMAX in 70-milimetrski film.

Cillian Murphy in Florence Pugh v filmu Oppenheimer.
Cillian Murphy in Florence Pugh v filmu Oppenheimer.
FOTO: AP

Odiseja s startnim zneskom 17,6 milijona dolarjev kaže na še močnejšo začetno dinamiko. Produkcijski proračun za novi film je znašal 250 milijonov dolarjev (218,5 milijona evrov), dodatnih 125 milijonov (109 milijonov evrov) pa je bilo vloženih v agresivno marketinško kampanjo. Tehnični vidik produkcije poudarja uporabo IMAX-kamer za celotno trajanje filma, kar je privedlo do izjemnega zanimanja za te formate. Oboževalci po vsem svetu potujejo dolge razdalje za ogled na največjih platnih.

Igralska zasedba filma Odiseja.
Igralska zasedba filma Odiseja.
FOTO: Profimedia

V igralski zasedbi poleg glavnega igralca Matta Damona nastopajo še zvezdniki svetovnega formata: Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson in Charlize Theron. Ta razširjena ekipa dodatno krepi privlačnost filma pri širokem krogu občinstva, od mlajših do zahtevnejših ljubiteljev filma, ki pričakujejo vrhunsko upodobitev antičnega epa.

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