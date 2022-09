Znan vzrok smrti kraljice Elizabete II.

Kraljica, ki je na prestolu angleške monarhije sedela kar 70 let, je bila ob soprogu princu Filipu in preostalih pokojnih družinskih članih pokopana 19. septembra, pred tem pa je njena krsta prepotovala iz Škotske v London ter se ustavila v angleškem parlamentu, kjer so se od ljubljene monarhinje poslovile množice ljudi. Kraljičino smrt so sicer uradno registrirali 16. septembra v Aberdeenshiru, kar je potrdil tudi generalni sekretar za Škotsko Paul Lowe.