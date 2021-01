Vzrok smrti Tanye Roberts je bilo vnetje sečil

Igralko so na božični večer prepeljali v losangeleško bolnišnico Cedar-Sinai, potem ko se je doma zgrudila po sprehodu s psom. O'Brien je za NBC Newspotrdil vzrok smrti in dodal, da je bil resnično prepričan, da bo Tanya v redu in da bo okrevala. "Nisem si mislil, da bo to zadnjič, ko jo bom videl," je o božičnem večeru spregovoril igralkin partner in dodal, "res nisem mislil, da je zadeva tako resna."

Bolnišnično osebje je 3. januarja O'Briena poklicalo, naj se zglasi na intenzivni negi, saj je čas, da se poslovi od Tanye. "Počutil sem se popolnoma izgubljeno. Jokal sem in jokal."Dodal je, da je poklical Tanyjinega medijskega predstavnika Mika Pingla in mu povedal, kaj se je zgodilo: "Poslovil sem se od nje."

Pingel je nato izdal uradno medijsko sporočilo, v katerem je naznanil, da je igralka umrla. Naslednji dan je igralkin partner med videointervjujem izvedel, da Tanya ni umrla, da pa ostaja na intenzivni negi. A še isti dan je pozneje umrla.

O'Brien je povedal, da je komunikacija z bolnišnico otežena, saj pri njih zaradi novega koronavirusa vladajo kaotične razmere. A ob tem poudarja, da zdravstveno osebje ni krivo za zmedo, da razume, da se to lahko zgodi.