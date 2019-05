Vzrok za tragično smrt zvezdnice je bil alkohol

Lisa Sheridan, znana predvsem iz serij Na kraju zločina, Mentalist in Invazija, je nenadoma umrla konec februarja na svojem domu v New Orelansu, stara je bila le 44 let. Njeno smrt je potrdil menedžer Mitch Clem, ki je zanikal, da si je zvezdnica vzela življenje: "Zelo smo jo ljubili. Čakamo na rezultate obdukcije. Ta tragična izguba nas je seveda ujela povsem nepripravljene. Njena smrt nas je globoko pretresla. Zlomilo nam je srce."

Zdaj pa so tuji mediji prišli do papirjev mrliškega oglednika in razkrili vzrok smrti. Igralka je umrla zaradi 'komplikacij, povezanih s kroničnim alkoholizmom'. Pri obdukciji so tako odkrili poškodbe na možganih, povečana pljuča in jetra ter cisto na jajčnikih. V krvi pa so odkrili tudi sledi benzodiazepinov, zdravil iz skupine anksiolitikov – učinkovin, ki lajšajo tesnobo in strah ter pomagajo pri nespečnosti.