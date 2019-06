Vztraja, da je nedolžen, predal se bo kar sam, ker verjame v sistem

"Očitno je najbolje, da se predam kar sam," si je očitno mislil 51-letni oskarjevec Cuba Gooding Jr., ki ga je neka ženska obtožila, da jo je otipaval v nočnem klubu na newyorškem Manhattnu. Za portal TMZ je zanikal govorice, da naj bi jo pretekli konec tedna zgrabil za prsi, kot mu je očitala.

Incident naj bi se zgodil v nedeljo, ko se je igralec zabaval na strehi hotela Moxy, v Magic Hour Rooftop baru. Ženska je okoli ene ure zjutraj poklicala številko reševalcev 911 in jim povedala, kaj naj bi se zgodilo, sicer pa naj bi igralcu prinesla kozarec vode, ker je bil tako pijan.

"Verjamem sistemu in proceduram. Obstaja posnetek, ki pokaže, kaj se je v resnici zgodilo in to je to. Bil sem v klubu, ga zapustil, srečal sem kup ljudi, se z njimi fotografiral, morate verjeti, kar ljudje povedo," je bil neposreden zvezdnik, ki se je odločil predati newyorški policiji (NYPD), hkrati pa zatrjuje, da je popolnoma nedolžen in da so vse drugačne navedbe netočne.

Igralec se je vrnil v Kalifornijo, ko bo prišel v New York, pa ga bodo popisali, ga fotografirali in mu vzeli prstne odtise. Gooding Jr. ima sicer tri otroke z nekdanjo ženo, trenutno pa ni povsem znano, ali je samski ali ne.