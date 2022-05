Wanda Sykes še vedno pod vplivom udarca na oskarjih

Sykesova je svoje neodobravanje, da je Smith smel do konca podelitve ostati v dvorani, že večkrat javno izrazila. "Šokirana sem bila, da so mu dovolili ostati v dvorani in spremljati dogajanje iz svojega sedeža ter sprejeti nagrado. Kako nagnusno je to? To res ni pravo sporočilo," je dejala. "Užališ nekoga in te varnostniki pospremijo iz stavbe. To je to. Da so mu dovolili ostati do konca prireditve, se mi zdi res ogabno. Ko je prejel oskarja, sem si želela steči na oder in zavpiti, da Will na žalost ni prisoten," je povedala o svojih občutkih in razkrila še, da se ji je Rock po incidentu opravičil in dodala, da Smithovega opravičila na žalost še ni prejela, čeprav bi ga bila vesela.