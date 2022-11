Warren Beatty obtožen spolnega napada na mladoletnico

Po poročanju Page Sixa je Kristina Charlotte Hirsch v ponedeljek na losangeleškem sodišču vložila tožbo zoper Warrena Beattyja , v kateri je igralca obtožila spolnega napada. V sodnih dokumentih navaja, da je zvezdnika spoznala leta 1973, ko je bila stara 14 let, on pa okoli 35 let. Skupaj sta delala na snemanju filma, kjer naj bi ji Warren nenehno namenjal pozornost, komentiral njen videz in ji dal svojo telefonsko številko. Sprva ji je bila njegova pozornost všeč – verjela je, da sta v romantičnem razmerju.

Hirscheva v dokumentih še navaja, da jo je Beatty v tistem letu velikokrat poklical, jo peljal na izlete z avtomobilom, ji ponudil pomoč pri domači nalogi, jo povabil v svoj hotel in se z njo večkrat pogovarjal o izgubi njene nedolžnosti. Dodaja, da je sčasoma izkoristil svoj slavo in moč, da je večkrat izsilil spolni stik z njo in jo med drugim prisilil v spolni odnos, ko je bila še mladoletna. Oskarjevga nagrajenca je označila za izkoriščevalca, čigar vedenje je bilo zatiralsko, škodoželjno, odvratno ter namerno, ob zavestnem neupoštevanju njenih pravic in njene varnosti.

Beattyja, ki se na obtožbe še ni odzval, sicer tožnica ni imenovala poimensko, je pa zapisala, da gre za igralca, ki je bil nominiran za glavno vlogo Clyda v filmu Bonnie in Clyde. Od hollywoodskega zvezdnika zahteva odškodnino za psihološke, duševne in čustvene stiske, saj trdi, da ima zaradi domnevne spolne zlorabe težave z zaupanjem in nadzorom, prav tako pa ima težave pri komuniciranju z ljudmi, ki so na položaju moči.