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Wayne Rooney bo nastopil v britanskem resničnostnem šovu

London, 11. 11. 2026 15.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Wayne Rooney

Nekdanji kapetan angleške reprezentance Wayne Rooney bo nastopil v britanskem resničnostnem šovu, v katerem se znani udeleženci preizkušajo v življenju v džungli, so sporočili iz televizijske mreže ITV. Nova, 26. sezona priljubljenega šova Jaz sem zvezdnik ... Spravite me od tod! (I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!) se bo začela že prihodnji teden.

Gre za resničnostni šov, v katerem se znani udeleženci v avstralski džungli preizkušajo v različnih zahtevnih in pogosto neprijetnih izzivih. Wayne Rooney bo sledil svoji ženi Coleen Rooney, ki je v oddaji leta 2024 osvojila drugo mesto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tekmovalci šova Jaz sem zvezdnik ... Spravite me od tod!
Tekmovalci šova Jaz sem zvezdnik ... Spravite me od tod!
FOTO: Profimedia

Coleen Rooney je v finalu pred dvema letoma izgubila proti Dannyju Jonesu iz skupine McFly. Njen mož in nekdanji nogometni zvezdnik je na družbenem omrežju Instagram že objavil fotografijo v opravi za džunglo, ob predstavitvi udeležencev pa priznal, da ga nekateri izzivi precej skrbijo. "Najbolj se bojim skoka iz helikopterja, a upam, da se bom vseeno opogumil in tako premagal strah," je po navedbah ITV dejal 41-letni Rooney. Priznal je tudi, da ne mara kač in pajkov, precej bolj sproščen pa je glede prehranskih preizkušenj. Če mu bodo ponudili kaj nenavadnega, pravi, da bo poskusil vse.

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Rooney velja za enega najuspešnejših angleških nogometašev svoje generacije. Največji pečat je pustil pri Manchester Unitedu, za katerega je med letoma 2004 in 2017 dosegel 253 golov na 559 tekmah ter osvojil pet naslovov angleškega prvaka in ligo prvakov. Še danes je najboljši strelec v zgodovini kluba. Za angleško reprezentanco je zbral 120 nastopov in dosegel 53 golov, večino kariere pa je bil tudi eden njenih vodilnih igralcev.

Po koncu igralske kariere se je preizkusil v trenerskem delu. Vodil je Derby County, DC United, Birmingham City in Plymouth Argyle, kjer se je njegova zadnja trenerska epizoda končala 31. decembra 2024. V zadnjem obdobju se je bolj uveljavil kot televizijski nogometni strokovnjak pri britanski medijski hiši BBC.

Za svoje delo je bil 5. novembra na podelitvi nagrad Broadcast Sport Awards izbran za nogometnega strokovnega komentatorja leta. Med drugim je sodeloval pri prenosu finala letošnjega svetovnega prvenstva, v katerem je Španija po podaljšku premagala Argentino. Pozornost je pritegnil predvsem s svojo neposredno oceno glasbenega programa med polčasom. "Všeč mi je veliko teh izvajalcev, toda po mojem mnenju je bilo to zanič," je dejal in s svojo odkritostjo požel precej odobravanja na družbenih omrežjih.

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