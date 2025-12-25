WC-sedež za 90 tisočakov in druga razkošna božična darila zvezdnikov

WC-sedež, vreden 'princese' Jennifer Lopez

Med njunim prvotnim razmerjem v začetku tisočletja je igralec Ben Affleck po poročanju tujih medijev glasbeni zvezdnici Jennifer Lopez podaril pokrov za toaletno školjko, vreden slabih 90 tisočakov. WC-sedež, ki naj bi ga delno oblikoval Affleck, je vseboval rubine, diamante, smaragde in bisere. Razlog za nakup takšnega darila? Jennifer jo je imel za svojo 'princeso' in želel si je, da bi imela vse najboljše, vključno s straniščem.

Slap za Brada Pitta

Angelina Jolie je leta 2011 svojemu takratnemu soprogu Bradu Pittu za božič podarila slap. Navdih za darilo naj bi po poročanju portala PageSix črpala pri igralčevi naklonjenosti hiši Franka Lloyda Wrighta, imenovani Fallingwater – razkošnemu posestvu, delno zgrajenem nad slapom v Pensilvaniji. Čeprav cena Bradovega slapa ostaja skrivnost, je Angelina najverjetneje pošteno segla v žep.

Angelina Jolie in Brad Pitt FOTO: Profimedia

Igrača za 20 tisočakov

Igralka Katie Holmes je po poročanju medija Huffington Post leta 2012 hčerki Suri za božič podarila po meri ustvarjeno igralno hiško, za katero je odštela dobrih 20 tisočakov. Hiška naj bi bila dopolnjena z električno napeljavo, tekočo vodo, funkcionalno kuhinjo ter celo medijsko sobo.

Konj z rožnato pentljo

Leta 2015 je Lady Gaga od svoje glasbene založbe Interscope Records prejela čisto pravega konja. "Za vedno jo bom imela rada in skrbela zanjo," je zapisala na splet in z oboževalci delila fotografijo belega konja z rožnato pentljo. Leta 2019 je zvezdnica sporočila žalostno vest, da je kobila poginila. Kljub globoki žalosti je razkrila, da sta skupaj preživeli nepozabne trenutke: "Bila je čudovit konj. Najini duši sta bili eno. Nikoli ne bom pozabila vseh trenutkov, ki sva jih delili. Dolgi skupni sprehodi, galopiranje skozi kanjone. Hranjenje z njenimi piškoti. Za vedno bo del mene."

Lady Gaga s konjem FOTO: Lady Gaga

Poplava torbic Birkin

Raper Jay Z je po poročanju tujih medijev leta 2010 za darilo svoji boljši polovici Beyoncé odštel kar 300 tisočakov. V trgovini Hermes naj bi preživel kar nekaj ur, ven pa odkorakal z več torbicami Birkin.

Luksuzni Rolls-Royce

Nick Cannon je pred leti takratni soprogi Mariah Carey za božič podaril več kot 340 tisočakov vreden luksuzni avtomobil znamke Rolls-Royce. "Še zdaj ne morem dojeti," je na omrežju X zapisala glasbenica in s sledilci delila fotografijo ter pripis, da se registrska tablica glasi 'mommyMC'.

Nick Cannon in Mariah Carey FOTO: Profimedia - Omrežje X

Zaročni prstan

Z oskarjem nagrajeni Matthew McConaughey božičnega darila iz leta 2012 ne bo mogel premagati. Takrat je namreč praznike izkoristil za pomembno vprašanje. Na enem kolenu je izbranko Camilo Alves vprašal, ali bi se poročila z njim, in ji podaril razkošen zaročni prstan. "Zavil sem ga v sedem različnih škatel, da ga je morala dolgo časa odvijati," je kasneje zaupal reviji People.

Lastna razvajanja

Da pa se je treba vsake toliko 'pocrkljati' tudi samega sebe, se dobro zavedata Justin Bieber in Drake. Mladi kanadski pevec si je leta 2014 kupil zasebno letalo modela Gulfstream G600, kanadski raper pa je v svojo spalnico postavil po meri narejen drog za striptiz.