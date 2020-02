'Weinstein je desetletja teroriziral in napadal ženske. Zdaj bo končno sedel v zaporniški celici'

Nekdanjega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteinaso po obsodbi zaradi spolnega napada na Mimi Haleyiin posilstva tretje stopnjeJessice Mannodpeljali v zapor, kjer bo počakal na 11. marec, ko mu bo sodnik izrekel kazen. Ameriški mediji poročajo, da mu grozi do 29 let zapora. Ženske, ki so ga obtožile zlorab, so obsodbo že pozdravile.

"Doba nekaznovanosti mogočnih moških, ki posiljujejo, je končana. Zgnil bo v zaporu, kot si tudi zasluži," je izjavila igralka Mira Sorvino. Ashley Juddje na Twitterju zapisala, da so ženske v procesu naredile javno uslugo vsem ženskam in dekletom po svetu. Rosanna Arquette, ki je bila tudi ena izmed več kot 80 žensk, ki so Weinsteina obtožile spolnih kršitev, pa je izrazila hvaležnost ženskam, ki so pričale: "Hvaležnost pogumnim ženskam, ki so pričale, in poroti, da so videli skozi umazano taktiko obrambe. V prihodnosti bomo spremenili zakone tako, da bodo žrtve posilstev slišali."