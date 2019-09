Weinstein mi je dejal, da mi kot homoseksualni ženski nikoli ne bo uspelo

Manekenka in igralka Cara Delevingne se že vrsto let trudi vzdrževati uspešno kariero tako v modnem svetu kot v filmski industriji. Pred kratkim pa je razkrila, da ji kot homoseksualni ženski ni bilo vedno lahko, saj je bila vedno tarča zlobnih komentarjev, ki pa ji jih je namenjal tudi filmski producent Harvey Weinstein . Rekel naj bi ji, da ne bo nikoli uspela, če bo javnosti povedala za svojo spolno usmerjenost.

"Ko sem šele začenjala hoditi na avdicije, mi je našteval razne ženske, s katerimi sem prijateljica – zvezdnice – in spraševal, če sem spala z njimi. To se mi je zdelo noro," je povedala za Porter.

Dodala je še, da noče opredeliti svoje spolne usmerjenosti, ker se ta vsak dan spreminja in da ne more verjeti, da ljudje od nje še vedno hočejo slišati kakšna je njena spolna usmerjenost. Cara se je v preteklosti videvala z moškimi in ženskami, trenutno pa je v razmerju z igralko Ashley Benson, za katero je dejala, da je edina oseba, ki jo je kljub težavam z zaupanjem spustila blizu.