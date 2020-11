Weinstein ni okužen s koronavirusom, a se še vedno slabo počuti

"Še enkrat se zahvaljujemo vsem članom zdravstvene ekipe, ki zelo tesno sodelujejo pri zagotavljanju pravočasnega reševanja vseh njegovih zdravstvenih težav. Vsi smo še vedno zaskrbljeni zaradi njegovega zdravja,"je še povedal Juda. Med drugim trpi za povišanim krvnim tlakom, ima težave s srcem, hudo sladkorno bolezen in težave s hrbtenico.

Marca je Weinstein že opravil 14-dnevno karanteno v objektu v New Yorku, ko so mu 21. marca prvič diagnosticirali okužbo z virusom. Aprila so za tuje medije potrdili, da je že ozdravel in se je lahko vrnil v zapor, kjer služi 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva in spolnega napada. V Los Angelesu ga sicer še vedno čaka sojenje zaradi dodatnih obtožb zaradi spolnih prekrškov.