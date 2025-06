Weinstein v ponovljenem sojenju spoznan za krivega spolnega napada

Po tem ko je bila njegova prva obsodba v New Yorku razveljavljena, je bil zloglasni filmski producent Harvey Weinstein po šesttedenskem ponovljenem sojenju spoznan za krivega spolnega napada.

Porota, sestavljena iz sedmih žensk in petih moških, je po tednu dni posvetovanja soglasno odločila, da je nekdanji filmski mogotec kriv enega od treh očitanih dejanj. Porota ga je ob tem spoznala za nedolžnega še v primeru dodatne obtožbe spolnega napada, ni pa še sprejela odločitve glede obtožbe posilstva.

Porotniki so sodnika Curtisa Farberja obvestili, da so producenta spoznali za krivega kaznivega dejanja spolnega napada nad Miriam Haley, nedolžnega iste obtožbe v zvezi s Kajo Sokolo, brez odločitve pa so zaenkrat v primeru Jessice Mann.

Weinstein, ki vse obtožbe še naprej zanika, je bil v Los Angelesu že obsojen spolnega napada in posilstva, in sicer na 16 let zapora.