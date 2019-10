Weinsteina mlada igralka v javnosti obtožila za posiljevalca

Ob objavljenem videoposnetku je Zoe zapisala tudi daljše sporočilo:"Danes sem se udeležila dogodka z imenom Actors Hour, kjer naj bi spodbujali nove mlade umetnike in ustvarili prostor za vse ustvarjalce, da lahko delajo tisto, kar jih veseli. Tam pa je bil sam Harvey Weinstein obkrožen z mladimi ženskami in dvema telesnima stražarjema. Ni se skrival. Prišel je pogledat mlade umetnike, ki so še kako ranljivi." Razočarana je bila nad prisotnimi, ki se niso uprli njegovemu obisku, glede na to, kaj je po pričanju številnih žrtev storil v svoji karieri.

"Sedel je tam in se smejal, ploskal, pil, flirtal in nihče ni ničesar naredil glede tega. Dlje časa, kot sem preživela v istem prostoru, bolj sem bila besna na vse prisotne,"je obrazložila mladenka. "Ko sem jokajoče in besno zapuščala stavbo, se mi je približala skupina večinoma žensk, ki so izrazile enak strah, saj si niso upale povzdigniti glasu, tako kot sem ga jaz. Zahvalile so se mi, da sem zbrala dovolj poguma," je zaključila.

Na incident se je odzval Weinsteinov tiskovni predstavnik, ki je v izjavi za Peopledejal:"Harvey Weinstein je bil zunaj s prijatelji, ki so uživali ob glasbi in so skušali najti tolažbo v svojem življenju, saj je trenutno obrnjeno na glavo. Ta prizor je bil naravnost nesramen in dober primer, kako danes kljub sodnim obravnavam, ljudje Weinsteina javno ponižujejo."

Neprijeten dogodek je komentiral tudi razvpiti producent: "Z veseljem bom odgovoril na vsa vprašanja. Do vseh ljudi bi se morali vljudno vesti in ponuditi možnost za obrazložitev dogodkov. Vesel sem, da imamo takšne pravice vsi ljudje."

Weinstein je sicer zanikal vse obtožbe spolnih napadov in za zdaj še ni bil obtožen za nobeno kaznivo dejanje. Sojenje naj bi se nadaljevalo januarja 2020 zaradi obtožb posilstva in različnih goljufij.