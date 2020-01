Weinsteinov odvetnik: Domnevnim žrtvam bomo nasprotovali z njihovimi lastnimi besedami

Kot smo že poročali, se je začelo sojenje nekdaj zelo uspešnemu hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu , ki mu sodijo zaradi domnevnega posilstva leta 2013 in spolnega nadlegovanja leta 2006, sicer pa ga je vse skupaj obsodilo več kot 80 žensk. Producent krivde ne priznava , zdaj pa so njegovi odvetniki razkrili, da imajo na ducate elektronskih sporočil, ki so jih Weinsteinu poslale domnevne žrtve in prikazujejo, da je bil njihov odnos sporazumen, poroča jo tuji mediji.

Sodnik je v torek presodil, da bo Harveyjevim odvetnikom dovolil prikazovanje elektronskih sporočil, vendar jim prepovedal, da vsebino vključijo v svoje uvodne izjave (v njih odvetniki na začetku sojenja prikažejo svojo plat zgodbe, op. a.), navaja Yahoo!, ker bi tako vplivali na poroto, še preden bi ta slišala zgodbe domnevnih žrtev. V omenjenem mediju še pišejo, da je Weinsteinu ena od žensk, ki ga je obtožila, preko elektronske pošte poslala svojo novo telefonsko številko, spet druga ga je prosila, naj spozna njeno mamo.

"Ta sporočila ne bi mogla biti bolj relevantna," je v torek na sodišču povedal Damon Cheronis, eden od Harveyjevih odvetnikov. Poudaril je tudi, da so sporočila ustrezna, zanesljiva in dopustna. "Priče so dejale, da so bile z gospodom Weinsteinom v razmerju iz strahu, vendar bomo temu nasprotovali z njihovimi lastnimi besedami," je jasno napovedal.

Cheronis je še dejal, da je iz sporočil razvidno, da je bilo ženskam za Weinsteina mar in dokazujejo, da so bile domnevne žrtve z njim v ljubečem in sporazumnem razmerju. Dodal je še, da čeprav trdijo, da jih je Weinstein silil v določene stvari, zdaj sporočila dokazujejo, da so se s tem hvalile.

Weinsteina je do zdaj posilstva in spolnega nadlegovanja obtožilo že 80 žensk, tudi številne zvezdnice, kot so Rosanna Arquette, Ashley Judd in Gwyneth Paltrow. Prav te obtožbe pa so sprožile tudi svetovno gibanje za pravice žensk MeToo za pravice žrtev spolnih nadlegovanj in posilstev. Če bo osramočeni producent spoznan za krivega ga lahko doleti dosmrtna zaporna kazen.