Weinsteinova nekdanja soproga sočustvuje z vsemi njegovimi žrtvami

Harvey Weinstein je bil pred dnevi spoznan za krivega spolnega napada in posilstva tretje stopnje, grozi pa mu do 25 let zapora. Zaradi njegovih dejanj sedaj trpijo vsi člani družine, nekdanja soproga Georgina Chapman pa sočustvuje z žrtvami in ima zlomljeno srce.

Medtem ko so Harveyja Weinsteina obtožili spolnih zlorab in nadlegovanj, je njegova nekdanja soproga Georgina Chapman našla uteho v objemu oskarjevca Adriena Brodyja. Že konec leta 2019 so se pojavile govorice, da sta se modna oblikovalka in ameriški igralec zbližala, anonimni vir pa je zaPage 6 potrdil, da sta še vedno zaljubljena.

Georgina je razvpitega scenarista zapustila leta 2017, ko so se začele vrstiti obtožbe zaradi spolnih nadlegovanj in zlorab. Poročila sta se sicer leta 2007, skupaj pa imata dva otroka, devetletno Indio in šestletnega Dashiela. Po uradni ločitvi leta 2018 so ji dodelili skrbništvo nad otrokoma. Vir pa je za E! News povedal, da je zelo žalostna zaradi prihodnosti, ki čaka njeno družino.

Harvey Weinstein in Georgina Chapman sta se ločila leta 2018. FOTO: Profimedia

Medtem ko se Weinstein pripravlja na morebitno življenje za zapahi, potem ko je bil obsojen zaradi posilstev, se modna oblikovalka sooča z obrekovanjem in pri tem ji pomaga tudi Brody. Anonimen vir je še dodal: "Georgina sočustvuje z vsemi žrtvami, ki jih je Harvey prizadel. Prav tako pa jo skrbi za svoje otroke, saj se jim je življenje za vedno spremenilo in pred njimi je dolga pot. Prav tako pa ji je hudo, ker bo njun oče verjetno v zaporu in ne bodo veliko v stikih."Vir blizu Georgine je še dodal, da ima zlomljeno srce in njena bolečina ne bo nikoli minila.