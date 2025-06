Weinsteinovi odvetniki niso zaslišali nobene priče.

Tožilstvo je v obtožnici navedlo domnevne napade na Jessico Mann, Miriam Haley in Kajo Sokolo, čeprav je Weinsteina spolnih napadov obtožilo več znanih igralk in drugih žensk. "Vse to so ženske z zlomljenimi sanjami, ki so iskale slavo in bogastvo po bližnjici, s spolnimi odnosi s producentom. Izkoristile so svojo mladost, lepoto, šarm in karizmo, da bi nekaj dobile od njega," je med drugim po poročanju televizija CBS povedal Aidala.

Del sklepnega nagovora poroti je opravilo tudi tožilstvo, ki bo končalo danes, nakar bo začela porota zasedati. Na prvem sojenju v New Yorku, ko je bil Weinstein zaradi napada na dve ženski obsojen na 23 let zapora, je porota za obsodbo potrebovala pet dni. Weinsteinu tokrat v najslabšem primeru grozi več kot 50 let zapora.

Vrhovno sodišče New Yorka je lani obsodbo razveljavilo, ker so tožilci med procesom vključili pričanji dveh žensk, ki nista bili del obtožnice. Weinstein je bil sicer zaradi spolnega napada obsojen na 16 let zapora tudi v Kaliforniji in se bo moral vrniti tja v zapor, četudi bo v New Yorku oproščen.

Tožilka Nicole Blumberg je poroto pozvala, naj se osredotoči na prepričljive dokaze o krivdi. "Tukaj nismo zato, ker gre za Harveyja Weinsteina. Tukaj smo zato, ker je posilil tri ženske. Dokazi se nedvoumni in mora odgovarjati. Isto moč, ki jo je imel za ustvarjanje filmskih karier, je uporabljal tudi za posilstva," je povedala Blumbergova.