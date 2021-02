Weinsteinovi stečajni odvetniki bodo dobili več denarja kot njegove žrtve

Stečajni odvetniki in strokovnjaki, ki so pomagali v primeru stečaja Harveyja Weinsteina in družbeWeinstein Co., bodo prejeli honorar v skupni vrednosti 21 milijonov evrov. To je kar šest milijonov več kot jih bodo dobile žrtve. Poleg tega pa je skupno število žrtev višje kot skupno število odvetnikov in strokovnjakov, poroča Yahoo Entertainement.

Pravni računi sicer še niso vsi poravnani in bo verjetno treba plačati še približno 2,5 milijona evrov. To bodo poplačali z denarjem, ki je ostal na računu podjetja. Pristojbine predstavljajo precejšen del stroškov reševanje primera, ki se vleče že nekaj let, vendar so bile deležne veliko manjšega medijskega zanimanja kot izplačilo žrtvam.