Weinsteinovo 'avtobiografijo' spisala njegova sojetnika

Avtobiografija Harveyja Weinsteina , ki nosi naslov Harvey Weinstein: My Story (Moja zgodba, op. a.), se je znašla na spletu za simbolični znesek manj kot 8 evrov. Knjiga je izšla maja, kmalu po izidu pa so se bralci hiteli spraševati, ali je izdelek sploh pristen.

Weinstein v zaporu prestaja 23-letno kazen zaradi spolnih napadov in posilstev, ki so se zgodili v New Yorku, čaka pa tudi na zaslišanje zaradi podobnih prestopkov, ki jih je storil v Los Angelesu. Vse obtožbe je že zanikal.

Zaenkrat je znano, da sta se avtorja v ustanovi s producentov spoprijateljila, tako da je ta delil svojo življenjsko zgodbo z njima, saj te v obliki knjige v času, ko potekajo sodni procesi, ne more objaviti sam. Kljub vsemu pa se je izkazalo, da za delom ne stoji sam. Njegov odvetnik je zahteval, da se knjiga s prodajnih polic umakne, sporno pa je tudi poimenovanje 'avtobiografija'. Knjigo so tako z Amazona že odstranili.

Kmalu se je izkazalo, da so bili vsi sumi upravičeni. 'Avtobiografijo' sta namreč spisala dva od Weinsteinovih sojetnikov, ki čas preživljata za rešetkami zapora v Los Angelesu. Z založbe Prisons Foundation so ob tem dejali: ''Moramo priznati, da smo avtobiografijo prejeli na nenavaden način, po zapleteni poti ... K nam je bila poslana iz zapora Twin Towers, kjer je zaprt Weinstein. Kljub temu ni bila poslana z njegove strani.''

70-letnik je za knjigo izvedel, ni pa je prebral. Njegov zastopnik Arthur Aidala je za portal Page Six pojasnil: ''To vsekakor ni avtobiografija!'' Dodal je tudi, da bi filmski mogotec to storil drugače: ''Vem, da bi, če bi se za knjigo odločil, to storil na višjem nivoju, bolj odmevno.'' Weinstein je nekaj citatov sojetnikoma zagotovo ponudil, vendar to zgolj zato, ker je z zaporniki preživljal dosti časa in z njimi pogosto govoril.

Sporna knjiga je, kljub vsemu, na strani obtoženca, njena vsebina mu gre v prid, na zadnji platnici je zapisano: ''Mnogo ljudi v filmski industriji je veselih, če prejme eno nominacijo za oskarja. A veste, koliko jih je prejel Weinstein? Ne tri, ne 35, ampak 350. In veste koliko oskarjev? 80 in to v vsaki kategoriji. V tej knjigi Weinstein pripoveduje o nekonvencionalnih (nekateri bi rekli neprimernih) metodah in obtožbah, ki so sledile njegovemu uspehu.''

Med tem je v nastajanju še ena knjiga biografskega značaja, ki bo prav tako pripovedovala Weinsteinovo zgodbo. Newyorški pisatelj Ken Auletta jo bo objavil že 12. julija, producent pa z izidom te prav tako ne bo zadovoljen, v njej bo namreč zbranih kar nekaj podrobnosti glede njegovih spolnih napadov in nečednih dejanj.