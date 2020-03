Weinsteinu bo sodnik izrekel kazen za posilstvo

Obtoženčevi odvetniki so v ponedeljek zvečer v pisni vlogi sodniku prosili za najnižjo možno kazen petih let zapora, ker je po njegovih beseda življenje Harveyja Weinsteina že uničeno – vse odkar je bil leta 2017 v reviji New Yorker objavljen članek o ženskah, ki ga obtožujejo posilstev, spolnih napadov in nadlegovanj. Žena se je ločila od njega, odpustili so ga iz lastnega producentskega podjetja in izgubil je vse, pravijo.

Sodnika so prosili, naj upošteva, da 67-letni Weinstein doslej še ni bil kaznovan, in ponovili argumente s sodnega procesa, da so imele ženske kljub domnevnim napadom še naprej pristne odnose z njim. Sodnika so prosili, naj tudi upošteva milijone dolarjev, ki jih je nakazal v dobrodelne namene.

Tožilci so po drugi strani sodnika prosili, naj mu izreče kazen, ki bo odsevala resnost njegovih zločinov in popolno pomanjkanje obžalovanja za kazniva dejanja. Poleg tega naj bi ga bilo potrebno odstraniti, da tega več ne bo počel.