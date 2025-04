Wendy Williams o načrtih za prihodnost: Komaj čakam, da se zaljubim

Wendy Williams ne namerava izgubljati časa. Nekdanja voditeljica je za People razkrila svoje načrte, ki si jih želi uresničiti, če bo zmagala v boju za prekinitev skrbništva, ki so ji ga dodelili, potem ko so ji diagnosticirali primarno progresivno afazijo in frontotemporalno demenco. "Komaj čakam, da se zaljubim," je dejala in dodala: "O tem ne bom lagala." 60-letnica ima za seboj precej buren razhod od nekdanjega moža in dolgoletnega menedžerja Kevina Hunterja sredi njegovega škandala z goljufijo.

Poleg ljubezni se Williamsova v prihodnosti nadeja še drugih podvigov. "Ko se rešim iz situacije, bom ostala v New Yorku, kjer se počutim udobno," je povedala in dodala, da namerava tudi potovati. "V New Yorku bom, letela bom in rada bi se vrnila v Pariz. Tam je dobra hrana."

Williamsova meni, da je njenega skrbništva že zdavnaj konec, in optimistično razmišlja, da se bo bitka končala v njeno korist. Zvezdnica namreč ogromno podpore prejema tudi od svojih oboževalcev, ki so se pred dnevi zbrali pred oddelkom za duševne motnje, v katerem stanuje. "To se bo absolutno, 1000-odstotno zgodilo," je povedala o prekinitvi skrbništva.

Med trajajočo sodno bitko Williamsova skrbnica Sabrina Morrissey trdi, da so za Williamsovo predvideni dodatni zdravniški pregledi, ki naj bi jih zavrnila. Williamsova njene besede zanika.