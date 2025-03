Wendy Williams po klicu na pomoč odpeljali na zdravniški pregled

Oboževalci so že dlje časa zaskrbljeni nad stanjem Wendy Williams , nekdanje televizijske voditeljice, ki je venomer veljala za osebo, ki je brez dlake na jeziku. 60-letnica v zadnjem obdobju zaradi skrbništva namreč živi v tako imenovanem oskrbovanem stanovanju in naj bi imela onemogočene izhode. V zadnjih tednih so po spletu večkrat zakrožile fotografije Wendy, kako sloni na oknu svojega stanovanja. Oboževalce je še posebej razburilo sporočilo, ki naj bi ga voditeljica v ponedeljek vrgla skozi okno. "Na pomoč! Wendy!!" je pisalo na listku.

Preden so jo odpeljali, so kamere ujele voditeljico, kako med telefoniranjem maha novinarjem in paparacem. Pregled sicer sledi tudi napovedi, da naj bi Williamsova po več mesecih prekinila medijski molk. V petek naj bi se pojavila v eni od pogovornih oddaj. Sicer ni znano, ali so pogovor z zvezdnico posneli v živo ali na daljavo. Njena skrbnica Sabrina Morrissey sicer še vedno trdi, da je Williamsova zaradi demence kognitivno oslabljena, trajno prizadeta in nesposobna. Nasprotno trdi zvezdnica, ki je v telefonskem pogovoru za tabloid TMZ dejala, da jo držijo v priporu in da ne sme zapustiti stanovanja po lastni volji.