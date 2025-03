Wendy Williams: Psihološki test sem opravila z odliko

Wendy Williams, ki je bila pred dnevi po klicu na pomoč hospitalizirana, se bori za prekinitev skrbništva. To je bilo določeno s strani sodišča, od tedaj pa je nastanjena na oddelku za duševne bolezni. 60-letnica naj bi se borila z demenco in afazijo. Nekdanja televizijska voditeljica se je kar iz bolnišnice oglasila v ameriški oddaji, kjer je med drugim razkrila, da je z odliko opravila psihiatrični test.

Wendy Williams vztraja, da je njeno duševno zdravje stabilno ter da je uspešno opravila psihiatrični pregled. Skupaj s svojo prijateljico Gino je nekdanja voditeljica priljubljene pogovorne oddaje kar iz bolnišnice poklicala v oddajo Good Day New York, kjer je Rosanni Scotto in vsem gledalcem razkrila podrobnosti svoje nedavne hospitalizacije in duševnega zdravja.

Wendy Williams

"Hotela sem neodvisno testiranje. To sem želela in to sem tudi dobila," je poudarila Wendy in dodala: "Ni tako, da bi se bala govoriti. Le da pod temi okoliščinami obstajajo določeni ljudje, s katerimi ne želim govoriti ali o katerih ne želim govoriti." 60-letnica namreč od leta 2022 živi pod skrbništvom in je že dlje časa zaprta v oskrbovalnem domu v središču Manhattna.

Voditeljica jo je vprašala, ali bi si v nadaljnjem življenju želela imeti spremljevalca, ki bi skrbel za to, da ne bi posegala po alkoholu. Zatrdila je, da slednjega ne potrebuje, saj ne pije, bi pa sprejela finančnega svetovalca, ki bi ji pomagal skrbeti za njen denar. "Denar, ki ga imam zdaj, je v celoti pri moji skrbnici," je dejala.

Gina je nato pojasnila, da bo sodniku vsekakor predstavila rezultate psihične ocene, ki jo je opravilo osebje zelo znane bolnišnice, v kateri je Wendy od ponedeljka. "Bila bi zelo razočarana in zelo bi me skrbelo, če bi imel sodnik težave s temi testi," je dejala Gina. Williamsova se namreč ne strinja s tem, da je zaprta, "kakor da je zagrešila zločin". Povedala je, da je v nadstropju, kjer so pacienti, ki se resnično ničesar ne spomnijo, in meni, da ona ne spada tja. Nekdanja voditeljica, ki je bila znana po svoji neposrednosti, je spregovorila tudi o svojih željah za prihodnost. "Ostati v New Yorku, se vrniti na delo in kaj bom naredila? Hm, imam možnosti," je dejala in dodala: "Toda izstop iz skrbništva je moja glavna prioriteta in najpomembnejša stvar." Njena prijateljica Gina je proti koncu intervjuja še enkrat poudarila, da upa, da ji bodo novi rezultati zmogljivosti odprli veliko vrat.

Spomnimo, nekdanjo televizijsko voditeljico so v ponedeljek, potem ko je skozi okno odvrgla sporočilo s klicem na pomoč, odpeljali na zdravniški pregled, na katerem naj bi dosegla vse točke in s tem z odliko opravila psihološki test.